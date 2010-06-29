جانباز دیگری از یزد به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید حاج حسین ابراهیمی نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، جمعی از روحانیون و طلاب، نیروهای نظامی و انتظامی،‌ خانواده ‌های معظم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در این مراسم پس از اقامه نماز بر پیکر این شهید بزرگوار توسط حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی، امام جمعه یزد در مسجد روضه محمدیه (حظیره) مراسم تشییع این یادگار دوران دفاع مقدس از مسجد روضه محمدیه تا خلدبرین انجام شد و در گلزار شهدای خلدبرین آرام گرفت.

شهید حاج حسین ابراهیمی، جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی بود که در منطقه حاج عمران شیمیایی شد و در سال 65 با اصابت ترکش جانباز شد.

وی شنبه گذشته، پنجم تیرماه همزمان با ولادت مولایش، حضرت علی (ع) به درجه رفیع شهادت نایل شد.

از سوی نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد مراسم بزرگداشتی امروز در مسجد روضه محمدیه برگزار شد.