به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار علی‌ علی‌ اکبریان عصر امروز در مراسم امحاء این میزان موادمخدر اظهار داشت: امحاء موادمخدر در استان یزد با هدف اطلاع ‌رسانی در زمینه اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و تجلیل از مسئولان فعال در عرصه مبارزه با موادمخدر در سال گذشته، در شهرستان‌های یزد و تفت انجام شده است.

وی افزود: اقداماتی که در سال گذشته توسط دستگاه ‌های استان یزد به ویژه تشکل‌های مردم نهاد انجام شد، جای تقدیر و تشکر دارد و هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ های استان یزد و همکاری آنها با نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با موادمخدر مثال‌ زدنی است.

علی‌اکبریان با اشاره به اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی استان یزد در راستای مقابله با موادمخدر خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته چندین کمپ ترک اعتیاد در سطح استان یزد راه‌اندازی شده که کمپ ویژه زنان از جمله آنهاست.

وی یادآور شد: زنان معتاد در گذشته برای ترک اعتیاد خود باید به استان خراسان رضوی اعزام می‌شدند که با راه‌اندازی کمپ ترک اعتیاد ویژه زنان، این مشکل آنها هم‌ اکنون برطرف شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه اعتقادات و باورهای دینی در تقویت مبارزه با موادمخدر تاثیرگذار است، افزود: یکی از دستاوردهای اعتقاد به قیامت و معاد، نجات از پوچ‌ گرایی است و فردی که به قیامت امید دارد، امیدوار و مسئولیت‌پذیر است.

حجت ‌الاسلام باقی زاده تصریح کرد: بدبختی انسان و گرفتاری او در منجلاب‌های مختلف دنیایی از زمانی آغاز می‌شود که اعتقادات او ضعیف شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: موادمخدر از بزرگترین معضلات و مشکلات جهانی است و بیش از دو میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارد که بیش از یک پنجم از افرادی که در دنیا معتاد شده‌اند، می‌توانند از مراکز درمانی و بهداشتی استفاده کنند.

غلامحسین دشتی با بیان اینکه برای ورود به موضوع پیشگیری از اعتیاد باید از خانه‌ها آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مسئله موادمخدر هنوز برای خانواده‌ها ملموس و واضح نیست و اگر در خانواده‌ای جنجال رفت و آمدهای مشکوک وجود دارد، زنگ خطر اعتیاد نیز وجود خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان یزد و قرار گرفتن این استان در مسیر کاروان‌های حمل موادمخدر بیان داشت: خانواده‌ها در این استان باید بیش از سایر استان‌ها به فرزندان خود توجه داشته باشند و با فراهم کردن محیطی امن و آرام برای آنها در خانه، از گرفتاری آنها در دام اعتیاد جلوگیری کنند.