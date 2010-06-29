جشن گازدار شدن شهرهای اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نقی کمالی عصر سه شنبه در بازدید از عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان خلخال اظهار داشت: هم اکنون از مجموع 26 شهر استان اردبیل 19 شهر از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه 98 درصد از جمعیت این 19 شهر تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند، اضافه کرد: با این میزان پوشش گاز طبیعی، این شهرها به مرحله شهر سبز رسیده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: از ابتدای گازرسانی در این استان تاکنون استان سه هزار و 580 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، 133 کیلومتر خط انتقال و 135 هزار و 200 علمک گاز توسط این شرکت اجرا و نصب شده است.

وی ابراز داشت: در همین مدت 230 هزار مشترک گاز طبیعی در استان اردبیل پذیرش شده و 219 هزار و 530 خانوار در قالب 880 هزار و 650 نفر جمعیت تحت پوشش نعمت گاز طبیعی قرار گرفته اند.

کمالی یادآور شد: به منظور گازدار شدن تمام شهرهای استان، هم اکنون فعالیتهای عملیاتی این شرکت اعم از طراحی، مسیریابی، حفاری، شبکه گذاری در تمامی شهرهای استان اردبیل انجام می گیرد.

وی همچنین با اشاره به گازرسانی به روستاهای لمعه دشت، پروچ، آغبلاغ از توابع شهرستان خلخال افزود: برای گازرسانی به این روستاها 16 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز از نوع پلی اتیلن در قطرهای 63 تا 160 میلیمتر و شبکه فولادی به قطر چهار اینچ اجرا و 400 علمک گاز نصب می شود.

این مسئول متذکر شد: همچنین یک دستگاه ایستگاه کاهش فشار گاز از نوع ترکیبی تی.بی.اس و سی.جی.اس با ظرفیت دو هزار و 500 متر مکعب در ساعت، در این مسیر نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با پایان کار گازرسانی به روستاهای لمعه دشت، پروچ، آغبلاغ، 420 خانوار روستای در قالب دو هزار نفر جمعیت زیر پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در پایان اعتبار پیش بینی شده برای گازرسانی به این سه روستا را پنج میلیارد ریال عنوان کرد.