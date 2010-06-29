به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدرضا یکانی عصر سه شنبه در جلسه شورای GIS استان قزوین اظهار داشت: تهیه نقشه ها و اطلاعات مکانی همراه با لایه های پوششی و تقویت زیرساخت ها از مسائل مهمی است که باید در مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.
وی تهیه نقشه ها و اطلاعات مکانی را نوعی سرمایه گذاری در مدیریت بحران دانست و بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین نیز در این جلسه اظهار داشت: ارتقای سطح آموزشی کاربران GIS ضروری است لذا آموزش های تخصصی تنها نباید به رابطان دستگاه ها و اعضای شورا اختصاص یابد بلکه باید با توجه نیازسنجی در دستگاه های اجرایی در سطح وسیع تری انجام شود.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین نیز در این جلسه اظهار داشت: ارتقای سطح آموزشی کاربران GIS ضروری است لذا آموزش های تخصصی تنها نباید به رابطان دستگاه ها و اعضای شورا اختصاص یابد بلکه باید با توجه نیازسنجی در دستگاه های اجرایی در سطح وسیع تری انجام شود.
سید منوچهر حیاتی افزود: استفاده از SDI و GIS تحت وب، کیفیت تصمیم گیری و هماهنگی بین سازمان ها را بهبود می بخشد و مدت زمان پاسخگویی را حدود 40 درصد کاهش می دهد.
این مسئول یادآور شد: به منظور آسان سازی پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات، GIS نقش مهمی دارد که با حجم بالای اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای اقشار مختلف جامعه بالید از تکنولوژی Web GIS استفاده کنیم.
این مسئول یادآور شد: به منظور آسان سازی پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات، GIS نقش مهمی دارد که با حجم بالای اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای اقشار مختلف جامعه بالید از تکنولوژی Web GIS استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین خاطرنشان کرد: این تکنولوژی زمینه تحلیل نمایش نقشه های تولید شده تحت وب را با سرعت بالا و با قابلیت تحلیل و جستجو از نقشه ها فراهم می کند.
وی تهیه زیرساختهای اطلاعات مکانی در قالب GIS را ضروری خواند و تصریح کرد: زیرساخت داده های مکانی فعالیتی جدید در خصوص مدیریت داده های مکانی از طریق مشارکت و همکاری سازمان ها محسوب می شود و GIS تحت وب به عنوان سیستم حامی در تصمیم گیری بررسی برنامه ریزی، مدیریت بحران و ابزار مدیریت و تبادل داده های مکانی است.
وی تهیه زیرساختهای اطلاعات مکانی در قالب GIS را ضروری خواند و تصریح کرد: زیرساخت داده های مکانی فعالیتی جدید در خصوص مدیریت داده های مکانی از طریق مشارکت و همکاری سازمان ها محسوب می شود و GIS تحت وب به عنوان سیستم حامی در تصمیم گیری بررسی برنامه ریزی، مدیریت بحران و ابزار مدیریت و تبادل داده های مکانی است.
حیاتی از راه اندازی پایگاه داده های مکانی شهر قزوین نیز خبر داد و اظهار داشت: هزینه راه اندازی این پایگاه توسط سازمان نقشه برداری کشور و به روز رسانی اطلاعات آن نیز بر عهده استان قزوین است.
وی ارتقای سطح فرهنگ کاربران GIS را هم دانست و افزود: در مدت 10 روز آینده تمامی دستگاه های اجرایی استان، مزایا و معایب تهیه عملکردها و تصاویر مکانی را باید اعلام کنند و با احصاء نیازها و اعلام زمان استفاده از این تصاویر به شورای کاربران GIS با دست اندرکاران همکاری کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری قزوین هم در ادامه این جلسه گفت: تهیه نقشه پایه در راستای کمک به جهت گیری های توسعه و تدوین طرح های جامع استان قزوین ضروری است.
صفر لک با بیان این که اهداف و ماموریت های کارگروه آمایش نیز باید با فرهنگ GIS تعریف شود، افزود: مشارکت دستگاه ها در خصوص تهیه سرورها و تجهیز نرم افزارهای لازم اجرایی خواهد شد و شهرداری قزوین نیز اولین کابر آن خواهد بود.
در ادامه این جلسه، برنامه راهبردی شورای ملی کاربران GIS برای سال های 89 تا 93 تشریح شد.
در ادامه این جلسه، برنامه راهبردی شورای ملی کاربران GIS برای سال های 89 تا 93 تشریح شد.
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