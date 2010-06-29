به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدرضا یکانی عصر سه شنبه در جلسه شورای GIS استان قزوین اظهار داشت: تهیه نقشه ها و اطلاعات مکانی همراه با لایه های پوششی و تقویت زیرساخت ها از مسائل مهمی است که باید در مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.

وی تهیه نقشه ها و اطلاعات مکانی را نوعی سرمایه گذاری در مدیریت بحران دانست و بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد.



مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین نیز در این جلسه اظهار داشت: ارتقای سطح آموزشی کاربران GIS ضروری است لذا آموزش های تخصصی تنها نباید به رابطان دستگاه ها و اعضای شورا اختصاص یابد بلکه باید با توجه نیازسنجی در دستگاه های اجرایی در سطح وسیع تری انجام شود.

سید منوچهر حیاتی افزود: استفاده از SDI و GIS تحت وب، کیفیت تصمیم گیری و هماهنگی بین سازمان ها را بهبود می بخشد و مدت زمان پاسخگویی را حدود 40 درصد کاهش می دهد.



این مسئول یادآور شد: به منظور آسان سازی پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات، GIS نقش مهمی دارد که با حجم بالای اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای اقشار مختلف جامعه بالید از تکنولوژی Web GIS استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین خاطرنشان کرد: این تکنولوژی زمینه تحلیل نمایش نقشه های تولید شده تحت وب را با سرعت بالا و با قابلیت تحلیل و جستجو از نقشه ها فراهم می کند.



وی تهیه زیرساختهای اطلاعات مکانی در قالب GIS را ضروری خواند و تصریح کرد: زیرساخت داده های مکانی فعالیتی جدید در خصوص مدیریت داده های مکانی از طریق مشارکت و همکاری سازمان ها محسوب می شود و GIS تحت وب به عنوان سیستم حامی در تصمیم گیری بررسی برنامه ریزی، مدیریت بحران و ابزار مدیریت و تبادل داده های مکانی است.



حیاتی از راه اندازی پایگاه داده های مکانی شهر قزوین نیز خبر داد و اظهار داشت: هزینه راه اندازی این پایگاه توسط سازمان نقشه برداری کشور و به روز رسانی اطلاعات آن نیز بر عهده استان قزوین است.

وی ارتقای سطح فرهنگ کاربران GIS را هم دانست و افزود: در مدت 10 روز آینده تمامی دستگاه های اجرایی استان، مزایا و معایب تهیه عملکردها و تصاویر مکانی را باید اعلام کنند و با احصاء نیازها و اعلام زمان استفاده از این تصاویر به شورای کاربران GIS با دست اندرکاران همکاری کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی استانداری قزوین هم در ادامه این جلسه گفت: تهیه نقشه پایه در راستای کمک به جهت گیری های توسعه و تدوین طرح های جامع استان قزوین ضروری است.

صفر لک با بیان این که اهداف و ماموریت های کارگروه آمایش نیز باید با فرهنگ GIS تعریف شود، افزود: مشارکت دستگاه ها در خصوص تهیه سرورها و تجهیز نرم افزارهای لازم اجرایی خواهد شد و شهرداری قزوین نیز اولین کابر آن خواهد بود.



در ادامه این جلسه، برنامه راهبردی شورای ملی کاربران GIS برای سال های 89 تا 93 تشریح شد.