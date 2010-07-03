محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما شرایط خوبی دارد. مراحل آماده سازی تیم به خوبی دنبال می‌شود و بازیکنان بدون حاشیه و هیاهو خود را آماده حضور در فصل آینده می کنند.

وی پرسپولیس را مجموعه‌ای یکدست و توانا خواند و افزود: بازیکنان پرسپولیس با انگیره تمرین می کنند. در تیم ما حاشیه و مشکل خاصی دیده نمی شود و می توان گفت، این یکی از بهترین تیم‌های پرسپولیس در فصول گذشته است.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص یارگیری این تیم در فصل نقل و انتقالات گفت: به نظرم پرسپولیس در حد توانش خوب عمل کرده است. در شرایطی که قیمت بازیکنان بسیار بالاست و تیم‌های صنعتی با رقم های وحشتناک بازیکنان را جذب می کنند، پرسپولیس یارگیری خوبی داشته است.

وی افزود: باور کنید بازیکنانی که در فصل نقل و انتقالات به پرسپولیس آمده‌اند، همه از 100 تا 200 میلیون تومان گذشته‌ و با این تیم قرارداد امضا کرده‌اند. من برای حضور در پرسپولیس قید 200 تومان را زدم و با این تیم آمدم.

نوری با ابراز خرسندی از تمرین زیر نظر علی دایی گفت: تمرینات آقای دایی به روز و حساب شده است. من البته با تمرینات ایشان آشنا بودم و خوشحالم که دوباره کنار این مربی خوب کار می کنم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس هدف این تیم در فصل پیش رو را دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر عنوان کرد و گفت: تمام تلاشم را می کنم و امیدوارم لطف خدا شامل حالم شود و فصل آینده یکی از بهترین‌های پرسپولیس باشم. برای رسیدن به این هدف انگیزه زیادی دارم.

محمد نوری پس از بازی در تیمهایی چون همای تهران، سپاهان اصفهان و صبای قم به عضویت تیم پرسپولیس درآمد.