به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سفیران صلح قربانیان سلاح شیمیایی و اتمی در آرزوی صلح و عدالت عصر امروز سه شنبه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به همت انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز به کار کرد .

قرار است تا دقایقی دیگر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در افتتاحیه این همایش سخنرانی کند .

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آغاز این همایش سخنرانی کرد.

در این مراسم قرار است رئیس جمهور به سفیران کشورهای ویتنام، لبنان، بلژیک ، عراق و ژاپن لوح یادبود اعطا کند.