به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی با انتقاد شدید از آمریکا و روسیه به خاطر اعلام عدم پایبندی به ضرب الاجل قانونی نابودی کلیه ذخایر سلاح های شیمیایی خود (29 آوریل 2012)، بر ضرورت پایبندی همه دارندگان سلاح های شیمیایی به تعهدات مندرج در معاهده منع سلاح های شیمیایی تاکید کرد.

کاظم غریب آبادی افزود: با عدم رعایت ضرب الاجل، اعتبار و حیثیت کنوانسیون و سازمان منع سلاح های شیمیایی به مخاطره افتاد. از این رو لازم است شورای اجرایی سازمان تمامی اقدامات لازم را وفق کنوانسیون بکار گیرد تا این کشورها را وادار سازد در موعد قانونی، تمامی سلاح های شیمیایی خود را منهدم سازند. در غیر این صورت باید طبق کنوانسیون با آنان به عنوان کشورهایی که به تعهدات خود پایبندی ندارند، برخورد شود. غریب آبادی با ابراز تاسف از این اقدامات، اظهار کرد که متاسفانه برخی کشورهای دارنده سلاح شیمیایی با تصمیم به حفظ بخشی از سلاح های خود، قصد دارند این تنها معاهده خلع سلاحی بین المللی را به معاهده عدم اشاعه ای تبدیل کنند.



غریب آبادی در این بیانیه با اشاره به حمله وحشیانه رژیم صدام با استفاده از سلاح های شیمیایی به مردم مظلوم و بی دفاع سردشت در روز 8 تیر 1366، آلام و رنج پایان ناپذیر قربانیان و شهدای این واقعه تلخ و دردناک را برشمرده و از سازمان منع سلاح های شیمیایی درخواست کرد اسامی 15 دولت غربی تجهیز کننده صدام به سلاح های غیر انسانی و ممنوع شده شیمیایی را اعلام کند تا ماهیت و رفتار غیر انسانی به ظاهر مدعیان حقوق بشر و خلع سلاح هر چه بیشتر آشکار شده و در معرض قضاوت وجدان های بیدار و نهادهای ذیربط بین المللی قرار گیرد. غریب آبادی همچنین باردیگر بر ضرورت توجه به برآورده شدن نیازهای درمانی و روحی و مادی قربانیان سلاح های شیمیایی کشورمان تاکید ورزید.



نماینده دایم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی همچنین با توجه به پایان دوره مدیرکل فعلی سازمان منع سلاح های شیمیایی، بر ضرورت شفافیت در عملکرد دبیرخانه سازمان و حفظ اعتبار سازمان از طریق تقویت چندجانبه گرایی در سازمان و اجرای همه مفاد معطل مانده کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در حفظ اعتبار سازمان و مدیرکل آن نزد دولت های عضو، تاکید کرد.



یادآور می شود که نشست 61 شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی از تاریخ 8 تا 11 تیر ماه 1389در مقر سازمان در لاهه هلند برگزار می شود. نمایندگان 41 کشور عضو شورای اجرایی در این نشست موضوعات مهمی همچون وضعیت اندام سلاح های شیمیایی توسط کشورهای دارنده آمریکا، روسیه، لیبی و عراق را مورد بررسی قرار می دهند. اضافه می کند نماینده کشورمان، علاوه بر عضویت در شورای اجرایی سازمان، معاون رییس شورای اجرایی سازمان نیز می باشد. دوره مدیرکلی روخلیو فیرتر مدیرکل آرژانتینی سازمان نیز در تیرماه امسال پایان می پذیرد. سال گذشته احمد ازومجو از ترکیه به عنوان مدیرکل جدید سازمان برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد.

-------------------

* حسین امیری