به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی بالاخره پس از کش و قوس فراوان عصر امروز امروز سه شنبه با علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال ملاقات کرد و برای تمدید قرارداد با آبی پوشان به گفتگو نشست.

فتح الله زاده در نشست امروز فرهاد مجیدی را متقاعد کرد که قراردادی دو ساله با باشگاه استقلال به امضا رسانده و همچنان کاپیتان آبی پوشان باشد.

علی نظری جویباری سرپرست باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تمدید این خبر گفت: قرارداد فرهاد مجیدی با استقلال دو ساله است.

به دنبال جدایی فابیو جانواریو، هاشم بیک زاده، خسرو حیدری، سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی از تیم استقلال تمدید قرارداد فرهاد مجیدی می تواند برای مدیران جدید استقلال موفقیتی تازه باشد.