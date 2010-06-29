به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار،"ولید جنبلاط" اعدام اعضای شبکه های جاسوسی را بهترین راه بازدارندگی دربرابر آنها برشمرد.

وی در گفتگویی تصریح کرد: شبکه های جاسوسی درهر نقطه ای بوجود می آیند وکشور از نظر امنیتی نفوذپذیر است.

جنبلاط نسبت به وقوع ترورهای جدید که می تواند لبنان را دچار فاجعه کند ابراز نگرانی کرد و ضرورت برخورد کوبنده با شبکه های جاسوسی را مورد تاکید قرارداد.

رئیس حزب ترقیخواه لبنان اظهار داشت: درطی جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه از موضوع جاسوسان رنج می بردند وبعد ازجنگ بسیاری از آنها اعدام شدند، اما پس از آزادی جنوب لبنان درسال 2000 برخورد قوی با جاسوسان صورت نگرفت و فقط به دادگاه معرفی شدند.

جنبلاط ابراز عقیده کرد: مقاومت به عنوان ذخیره استراتژیک برای دفاع ازلبنان باقی بماند.

وی بیان داشت تجاوزهای مکرر رژیم اسرائیل به حاکمیت لبنان و نیز شبکه های جاسوسی متوقف نخواهد شد واسرائیل تا عمق بافتهای لبنان رخنه کرده است ومقابله با آن اقدامات عاجلی را می طلبد.

جنبلاط تصریح کرد : با توجه به مخاطراتی که وجود دارد مقاومت باید به عنوان ذخیره استراتژیک برای دفاع ازلبنان باقی بماند وتئوریهای عجولانه واصرارهایی که درباره سلاح مقاومت وجود دارد باید متوقف گردد.

وی مقاومت را سلاحی استراتژیک خواند که اعراب ومسلمانان باید ازآن استفاده کنند.