به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، وزارت کشور سودان با اعلام بستن مرزهای خود با لیبی وتوقف فعالیتهای تجاری هدف ازاین تصمیم را تضمین سلامت جانی ومالی اتباع دو کشور دانست.

از سوی دیگر" معاویه عثمان خالد" سخنگوی وزارت خارجه سودان اعلام کرد هیچ مشکلی میان کشورش با لیبی وجود ندارد.

وی این تصمیم را اقدامی امنیتی وطبیعی وروابط دو کشور را عادی دانست.

لیبی نیز در نخستین واکنش خود اظهار داشت کشورش موضوع را درک می کند. یک منبع مسئول در کمیته روابط خارجی لیبی اعلام داشت کشورش تصمیم سودان در بستن مرزهای زمینی اش با لیبی را درک می کند.

این منبع مسئول لیبی افزود: دلایل مشخص است بویژه که مشکلات دارفور به قوت خود باقی است .

منبع مسئول فوق روابط دو کشور را مستمر وعادی خواند.

خلیل ابراهیم رهبر گروه عدالت ومساوات مخالف حکومت سودان قبلا ازمخالفت خود با هرگونه سازش با خارطوم خبرداده بود وی هم اکنون در لیبی به سرمی برد.