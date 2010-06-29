به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، علی لاریجانی عصر سه شنبه در فرودگاه دمشق مورد استقبال محمود الابرش رئیس مجلس سوریه قرار گرفت .

وی فردا در اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی که با هدف بررسی مشکلات فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی دراین شهر برگزار می شود ، شرکت خواهد کرد .

لاریجانی پیش از سفر به سوریه در جمع خبرنگاران اهداف این سفر را تشریح کرد و بیان داشت: مسئله فلسطین و مسئله غزه و راهکارهای تصمیم گیری برای کمک به مردم فلسطین مهمترین دستور کار اجلاس بین المجالس اسلامی است که در سوریه برگزار خواهد شد.

وی اجلاس بین المجالس اسلامی را با موضوع فلسطین قابل اهمیت توصیف کرد و گفت: موضوع فلسطین باید به صورت مستمر مطرح شود چون مسائل متعددی گریبانگیر مردم فلسطین است که اخیرا مشکل قطع برق و کمبود مواد غذایی نیز به آنها اضافه شده است.

رئیس مجلس تخریب نمادهای اسلامی، یهودی سازی و مهاجرت های اجباری را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که باید در اجلاس بین المجالس اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان ها بتوانند به دولت هایی که با رژیم صهیونیستی رابطه دارند فشار وارد کنند.

رئیس مجلس در حاشیه اجلاس بین المجالس اسلامی با روسای مجالس کشورهای اسلامی در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر خواهد کرد .

لاریجانی همچنین ظهر فردا در ضیافت نهار فاروغ الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه که به افتخار او تدارک دیده شرکت می کند.

سید مصطفی طباطبایی نژاد نماینده اردستان، غلامرضا کرمی نماینده کرمان، فاطمه رهبر نماینده تهران و کاظم جلالی نماینده شاهرود چهار نماینده ای هستند که لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.