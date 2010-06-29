تندیس صلح و عدالت از سوی سفیران 5 کشور به احمدی نژاد اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سه روزه سفیران صلح قربانیان سلاح شیمیایی و اتمی در آرزوی صلح و عدالت عصر امروز سه شنبه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به همت انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز به کار کرد .

در این این همایش پس از اهدای تندیس صلح و عدالت از سوی نمایندگان کشورهای ژاپن، بلژیک ، ویتنام ، لبنان و عراق به رئیس جمهور اسلامی ایران ، احمدی نژاد نیز به نمایندگان این کشورها لوح یادبود اهدا کرد.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در این همایش سخنرانی می کند .