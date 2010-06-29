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۸ تیر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۱

امروز در تهران ؛

تندیس صلح و عدالت از سوی سفیران 5 کشور به احمدی نژاد اعطا شد

تندیس صلح و عدالت از سوی سفیران 5 کشور به احمدی نژاد اعطا شد

سفیران کشورهای ژاپن، بلژیک ، ویتنام ، لبنان و عراق در تهران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندیس صلح و عدالت اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سه روزه  سفیران صلح قربانیان سلاح شیمیایی و اتمی در آرزوی صلح و عدالت عصر امروز سه شنبه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به همت انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران  آغاز به کار کرد .

در این این همایش پس از اهدای تندیس صلح و عدالت از سوی نمایندگان کشورهای ژاپن، بلژیک ، ویتنام ، لبنان و عراق به رئیس جمهور اسلامی ایران ، احمدی نژاد نیز به نمایندگان این کشورها لوح یادبود اهدا کرد.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در این همایش سخنرانی می کند .

کد مطلب 1109279

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