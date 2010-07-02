محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طهماسبی نه برای بحث تابعیت بلکه تنها به خاطر کشتی گرفتن و دریافت جوایز نقدی در رقابت‌های قهرمانی آذربایجان شرکت کرد اما متاسفانه برخی برای وی حاشیه‌های بی مورد ایجاد کردند.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: شاید تنها مشکل طهماسبی این بود که وی بدون هماهنگی با فدراسیون کشتی در رقابت‌های قهرمانی آذربایجان شرکت کرد و این حواشی غیرمنصفانه برایش ایجاد شد.

بنا در مورد اینکه چرا با دعوت نکردن از طهماسبی به اردو شرایط بدی برای وی ایجاد کرده است، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین چیزی درست نیست. من قبل از جام یادگار امام (ره) او را به دو مرحله اردو دعوت کردم اما پس از اینکه در این رقابت‌ها ناموفق بود برای اینکه تلنگری به وی وارد شود به اردوها دعوتش نکردم زیرا اردو جای بهترین‌هاست و هرکس با وجود داشتن مدال نمی تواند به اردوها بیاید.

وی ادامه داد: به هرحال هر کشتی گیری باید بتواند با فعل خواستن و پشت سر گذاشتن مشکلاتش خود را احیا کند و با وجود اینکه می دانم سامان بخاطر خلف وعده‌های بسیار زیاد مسئولان استانی مشکلات فراوانی دارد، باید مانند یک سرباز همواره در خدمت باشد.

وی افزود: وظیفه من به عنوان مربی تیم ملی و یا فدراسیون حل مشکلات مالی ورزشکاران نیست در حال حاضر کشتی گیران زیادی در اردوها مشکل دارند و به نظر من مسئولان سازمان ورزش و کمیته ملی المپیک به همراه مسئولان استانی باید مشکلات معیشتی و شغلی ورزشکاران را برطرف کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به هرحال من تلاش می کنم با توجه به اینکه این اخبار نادرست و شایعات و در کنار آن مسائل مالی مشکلات فراوانی را برای این کشتی گیر خوب کردستانی بوجود آورده است شرایطی را فراهم کنم تا او دوباره روحیه خود را بدست آورده و بتواند در آینده مهره‌ای خوب برای ما باشد به هرحال باید این سرمایه‌ها را حفظ کنیم.