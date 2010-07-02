پرسپولیس با آنچه شنیده بودم تفاوت دارد/ نقاط ضعف تیم باید برطرف شود

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پیش از حضور در پرسپولیس شنیده بودم جو این تیم خوب نیست اما از روزی که به پرسپولیس آمدم، خلاف این مسئله به من ثابت شد زیرا بازیکنان این تیم با هم در عین رفاقت، رقابتی سالم دارند.

وی با اشاره به اینکه شرایط پرسپولیس روز به روز بهتر شده و بازیکنان به آمادگی مطلوب نزدیک می‌شوند، اظهار داشت: انگیزه بالایی دارم و تمام تلاشم این است بازی‌هایی بهتری از زمان حضورم در فولاد را در پرسپولیس ارائه کنم و بتوانم همانند فولاد برای تیم پرسپولیس هم بازیکن تاثیرگذاری باشم.

مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه همه بازیکنان در این فکر هستند تا پرسپولیس بهترین بازی‌هایش را در فصل آینده انجام دهند، خاطرنشان کرد: تیمی مانند پرسپولیس متکی به یک بازیکن نیست و هر بازیکنی باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد تا تیم بتواند نتایج قابل قبولی را در مسابقات کسب کند.

وی با بیان اینکه می‌خواهد با ارائه بازی‌های قابل قبول جایگاهش در تیم ملی را پس بگیرد، افزود: پس از وقفه یکساله‌ای که برای حضورم در تیم ملی پیش آمد، امسال می خواهم در ترکیب تیم پرسپولیس به همه ثابت کنم شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته‌ام و به جایگاه گذشته‌ام در این تیم دست پیدا کنم.

رضایی اضافه کرد: بازیکنان تیم به فکر قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر هستند اما باید برای رسیدن به این هدف نقاط ضعف تیم را برطرف کرد. البته با درایت مدیریت باشگاه و کادرفنی، با جذب بازیکنان جدید، مشکلات تیم هم به حداقل خواهد رسید.

وی در مورد حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا هم اظهار داشت: با توجه به مدیریت خوب، کادر فنی مجرب و بازیکنان مطرحی که در این تیم بوده و یا امسال به پرسپولیس آمده‌اند، می‌توانیم در گام نخست در مرحله گروهی آن رقابت‌ها موفق ظاهر شده و پس از آن در اندیشه رسیدن به سکوهای بالاتر باشیم.

مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: امسال لیگ بسیار فشرده‌تر از سال‌های گذشته برگزار می شود و بازیکنان روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت، به همین دلیل باید به خوبی تمرینات بدنسازی را انجام دهند تا با مشکل خاصی در طول فصل مواجه نشوند.