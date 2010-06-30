اخراج مک کریستال و ابهام کامل در سیاست جنگی آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به برکناری ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان و آینده مبهم جنگ در این کشور نوشت: تقریبا یک هفته پس از برکناری ناگهانی مک کریستال، استراتژی دولت آمریکا و آینده جنگ افغانستان همچنان مبهم باقی مانده است.

در این وضعیت بغرنج بسیاری از جمهوریخواهان و نومحافظه کاران آمریکا به رهبری سناتور "جان مک کین" با انتقاد از استراتژی "باراک اوباما" در جنگ افغانستان تاکید کردند که زمانبندی اعلام شده برای خروج نیروهای امنیتی تنها یک تصمیم سیاسی بوده است نه یک راهبرد نظامی در جنگ.

سناتور جمهوریخواه جان مک کین با اشاره به استراتژی جدید آمریکا برای اعزام 30 هزار نظامی جدید به افغانستان و عقب نشینی نیروهای امنیتی از این کشور در جولای 2011 به شبکه ان بی سی گفت که این زمان اعلام شده تنها یک تصمیم سیاسی بوده و بر اساس حقایق جنگ و بر پایه یک استراتژی نظامی نبوده است.

به نوشته آنتی وار، در این لحظه حساس، برخی از کارشناسان بر این باورند که استعفای اجباری مک کریستال از سمت خود فرصت طلایی را در اختیار دولت اوباما برای کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و مذاکره با طالبان زودتر از همیشه قرار داده است.

در همین حال برخی از تحلیلگران مشتاقانه در انتظار اعلام موافقت ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در افغانستان با کاهش مسئولیت منطقه ای نظامیان آمریکایی طی مراسم سوگند هفته آینده هستند. همچنین پتریوس خوب می داند که موفقیت وی در جنگ افغانستان منوط به جلب حمایت و اعتماد "باراک اوباما" و سیاستمداران از دو حزب مختلف در کنگره است.

به نوشته این پایگاه اینترنتی، در پی انتصاب پتریوس به جای مک کریستال مجله انگلیسی زبان نشنال چاپ امارات در یک نظرسنجی از اعضای کنگره آمریکا نشان داد که تنها 13 درصد از دموکرات ها و سه درصد از جمهوریخواهان نسبت به عملکرد دولت آمریکا در جنگ افغانستان بسیار مطمئن هستند. همچنین 51 درصد از دموکرات ها و 26 درصد از جمهوریخواهان اعلام کردند که تا حدودی نسبت به استراتژی دولت در جنگ امیدوارند.

مک کریستال درحالی مجبور به استعفا از سمت خود شد که انتقادهای تندی را علیه مقامهای مسئول جنگ افغانستان در دولت اوباما مطرح کرده بود. در همین حال یکی از این مشاوران که نامش فاش نشده متهم است که "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا را به یک دلقک تشبیه کرده بود.