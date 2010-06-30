به گزارش خبرگزاری مهر، این هواپیمای کاملا خورشیدی تک سرنشین که Solar Impulse aircraft نام دارد هواپیمایی با طول بالهای 40/63 متر (در ابعاد طول بالهای یک ایرباس A340) است که در صورت شرایط آب و هوایی مناسب پنجشنبه شب (اول جولای) از پایگاه هوایی "پایرن" در غرب سوئیس پرواز کرده و صبح روز دوم جولای فرود می آید.

خلبان این هواپیمای مجهز به فناوریهای برتر، آندره بورشبرگ است که این هواپیما را در ارتفاع هشت هزار و 500 متری نگه خواهد داشت. انرژی این پرواز شبانه از باتریهایی تامین خواهد شد که در طول روز انرژی خورشیدی را ذخیره کرده اند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود طول بالهای بسیار زیاد، وزن این هواپیما تنها حدود هزار و 600 کیلوگرم معادل وزن یک خودروی سواری است. این دهمین پرواز آزمایشی این هواپیمای خورشیدی و اولین پرواز شبانه آن خواهد بود.

نیروی این هواپیما را چهار موتور الکتریکی با قدرت 10 اسب بخار تامین می کنند که این نیرو برابر با نیروی هواپیمایی است که 100 سال قبل برادران رایت اختراع کردند.

Solar Impulse aircraft تنها با سرعت اولیه 35 کیلومتر بر ساعت از زمین بلند خواهد خواهد شد.

این نمونه آزمایشی سفر به دور دنیا را در سالهای 2013 تا 2014 در برنامه دارد.