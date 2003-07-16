چهارمين جشنواره سيما ماه آينده در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري" مهر"، اين جشنواره به منظور كمك به ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي سيما، ايجاد رقابت سالم و موثر در ميان برنامه سازان و هنرمندان و ايجاد ارتباط دو سويه بين تلويزيون و مخاطبين خاص و عام برگزار مي شود.

بر اساس موارد ذكر شده در فراخوان جشنواره چهارم سيما، برنامه هاي پخش شده از تاريخ يكم فروردين ماه سال 1380 تا 29 اسفند 81 مي توانند در بخش مسابقه جشنواره شركت كنند.

برنامه هاي رسيده به دبيرخانه جشنواره در قالب سه گروه شامل بخش اصلي، محتوايي و برنامه هاي زنده، مورد بررسي هيات انتخاب و داوران قرار مي گيرند. در بخش اصلي سريال هاي الف، ب، ب طنز، فيلم هاي سينمايي توليد سازمان صدا و سيما، تئاتر تلويزيوني، برنامه عروسكي، سريال يا فيلم بلند انيميشن، مسابقه تلويزيوني، برنامه تركيبي، مستند، مستند گزارشي و كليپ مورد بررسي قرار مي گيرند.

در بخش محتوايي اين جشنواره، آثار رسيده به دبيرخانه با توجه به محتواي آثاري كه در جهت اهداف و سياست هاي سازمان صدا و سيماست، ارزيابي مي شوند. برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني شركت كننده در اين بخش بايد يكي از مضامين نشر و ارايه هنرمندانه و موثر مضامين ديني، حمايت از مردم مظلوم فلسطين و تبيين چهره صهيونيسم بين المللي و تبيين مقام و منزلت واقعي زن در جامعه اسلامي را در خود داشته باشند تا در قسمت محتوايي جشنواره چهارم سيما شركت داده شوند.

در بخش برنامه هاي زنده نيز تمامي آثاري كه به طور مستقيم از شبكه هاي مختلف صدا وسيما پخش شده اند، مورد بازبيني قرار مي گيرند.

برنامه رسيده به جشنواره در دو مرحله مورد داوري و انتخاب قرار مي گيرند. در مرحله نخست هفت تن از دست اندر كاران، مديران و مسوولين توليد سازمان صدا و سيما به انتخاب آثار دست مي زنند و در مرحله دوم تعدادي از هنرمندان، منتقدان، صاحب نظران و برنامه سازان در قالب يك هيات مشترك به بازبيني آثار مي پردازند و از اين طريق آثار برتر معرفي و طي مراسمي در سالن همايش هاي سازمان صدا و سيما جوايزي به آنها اهدا مي گردد.

کد مطلب 11094