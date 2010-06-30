رواج آمارهای تخیلی/ ارائه آمار برای خدمت به مردم یا توجیه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این آمارها که متاسفانه از سوی رسانه های مختلف به افکار عمومی تزریق می شود با هیچ پیگیری خاصی از سوی رسانه ها و افکار عمومی مواجه نمی شود و بعد از مدتی از اذهان همه می رود ولی برخی مدیران در آن مقطع زمانی به خواسته خود می رسند.

به طور مثال در چند سال اخیر چنان رسیدن به توسعه و پیشرفت از سوی مدیران ارشد استان خوزستان به افکار عمومی و رسانه ها القا شده که گویی استان با پیشرفتی خیره کننده مواجه شده است در حالیکه برخلاف این صبحتها استان به شدت با نزول در اکثر شاخصها از جمله تحصیل، بهداشت و اشتغال مواجه است.

برای مثال یکی از مدیران ارشد استان در ماههای اخیر بارها استان خوزستان را به یک کارگاه عمرانی بزرگ تشبیه کرد حال اینکه پروژه قابل ذکری در مدت اخیر در استان خوزستان به بهره برداری نرسیده که حداقل چند جوان جویای کار استان در کنار آن به یک شغل آبرومندانه دست یابند.

ارائه آمار غیر واقعی در خصوص بیکاری به رئیس جمهور بیکاری در استان خوزستان یکی از معضلات جدی است که با وجود ارائه آمارهای چشمگیر در خصوص افتتاح طرحهای بزرگ و اشتغال چندین هزار نفر در این طرح و چندین هزار نفر دیگر در فلان طرح، همچنان جوانان استان را گرفتار کرده و در 10 سال اخیر هیچ تفاوتی در آمار بیکاران استان مشاهده نشده که بدتر هم شده ولی آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان خلاف این واقعیت است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل بیکاری و آمارهای غیر واقعی پیرامون آن به خبرنگار مهر می گوید: آمارسازی جای بسیاری از آمارهای واقعی در استان خوزستان و حتی در کشور را گرفته و متاسفانه مدیران دستگاه های مختلف برای بالا بردن عملکرد و پوشش ضعیف خود اقدام به آمارسازی و بیان غیر واقعی عملکرد می کنند که در این خصوص باید راهکاری برای مقابله با این پدیده ارائه شود.

سید شریف حسینی افزود: نمونه بارز بیان آمارهای غیر واقعی، گزارش آمار بیکاری 11.6 درصدی خوزستان در سفر دوم هیئت دولت به استان خوزستان به رئیس جمهور بود که باعث تاسف و تعجب نمایندگان مردم شد در حالیکه در همان زمان با تکیه بر آمار غیرقابل انکار آمار بیکاری در شهرستان اهواز در بین افراد 15 تا 29 سال بالای 28 درصد بود و وضعیت بیکاری در سایر شهرهای استان در همین حدود و در مواردی بسیار وخیم تر بود.

وی ادامه داد: وقتی آمار بیکاری تا این اندازه تحریف و به مسئول اجرایی کشور گزارش می شود معلوم است که رئیس جمهور و هیئت وزیران نگاه خود به حل مشکل بیکاری را از استان خوزستان برداشته و به استانهای دیگر که آمار بیکاری آنها به صورت واقعی گزارش می شود معطوف می کنند و در این بین این جوانان استان خوزستان هستند که باید ضربات جبران ناپذیری را از این آمارسازی مسئولان استان خود برای توجیه عملکردشان تحمل کنند.

حسینی تاکید کرد: شکی نیست که استاندار خوزستان فردی صادق و زحمتکش است ولی انتظار داریم به شدت و بدون مماشات با اینگونه آمارسازی ها مقابله کند تا استان بیش از این از این نوع پدیده ضربه نخورد.

حاشیه نشینی در اهواز

ارائه آمارهای نادرست به خصوص در مناسبتها که معمولا دستگاه های مختلف اقدام به ارائه عملکرد خود در قالب خبر و نمایشگاه های مختلف می کنند بیشتر احساس می شود. این نوع آمارها در نهایت باعث حاکم شدن نوعی حس بدگمانی نسبت به مدیران و نا امیدی مردم می شود و این موضوع به هیچ وجه برای استان و کشور زیبنده نیست.

رئیس شورای شهر اهواز از معدود مدیران استان خوزستان بود که حاضر شد در این خصوص آمارهایی را ارائه کند.

سید حمید حسن زاده در مورد آمارهای غیر واقعی ارائه شده از سوی برخی مسئولان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به جرات می گویم یکی از عوامل عقب ماندگی استان خوزستان آمارهای تخیلی است که از سوی مدیران اعلام می شود و این آمارها باعث می شود برنامه ریزی های صورت گرفته برای عمران و آبادی خوزستان به هدف اصلی نرسد و تا وقتی مدیران ما جرات بیان آمارهای غیر واقعی را داشته باشند و کسی جلوی آنها را نگیرد خوزستان همچنان در مسیر عقب ماندگی گام بر می دارد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مدارس در شهرستان اهواز اسفناک است، افزود: برای مثال من در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان شرکت نمی کنم زیرا متاسفانه آمارهایی غیر واقعی ارائه می شود در حالیکه اگر آمارها واقعی بود ما در شهرداری می توانستیم برای حل بسیاری از مشکلات مدارس در اهواز کمک کنیم و اعتبار اختصاص دهیم.

رئیس شورای شهر اهواز به موضوع قطارشهری اهواز اشاره می کند و می گوید: مدیران قطارشهری هرچند مدت اقدام به ارائه آمارهایی از روند پیشرفت قطارشهری اهواز می کنند که اگر این آمارها را کنار هم بگذاریم اهواز تا به امروز باید حداقل دارای پنج خط مترو باشد این در حالیست که ما هنوز در اجرای پروژه های مقدماتی هم با مشکل اعتبار مواجه هستیم.



حسن‌زاده با اشاره به اینکه حداقل نیمی از بودجه سال جاری شهرداری اهواز تخیلی و غیرواقعی است، تصریح کرد: مسائل و اشکالاتی که درباره بودجه سال 89 شهرداری اهواز مطرح شد، همچنان به قوت خود باقی است، زیرا نیمی از بودجه سال 89 شهرداری اهواز تخیلی است و قابلیت کاربردی ندارد. برای مثال با وجود ارائه آمارهای فراوان اکنون شهرداری اهواز با هزار میلیارد ریال بدهی مواجه است و پرداخت این بدهی هنگفت باید در سند بودجه پیش‌بینی شود که به هیچ وجه نشده است.



حسن‌زاده تصریح کرد: اگر آمار فضای سبز در سه سال گذشته را که از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده یا آماری که از سوی شهردار کنونی و شهردار قبلی اهواز ارائه شده با هم مقایسه شود متوجه نادرست بودن آمار خواهیم شد. فضای سبز موجود در اهواز با آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه فاصله زیادی دارد.



رئیس شورای شهر اهواز خاطرنشان کرد: همین آمارهای غلط را مسئولان شهرداری با حضور در برنامه های مختلف صدا و سیما به اطلاع مردم می رساند در حالیکه وظیفه این رسانه به عنوان رسانه ای ملی و برخاسته از بطن مردم تحقیق در خصوص صحت آمار ارائه شده مسئولان است.



وی افزود: این در حالیست که اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگانی برخاسته از آرای مردمی حتی یک دقیقه فرصت حضور در رسانه ملی را ندارند و حتی به عنوان کارشناس نیز دعوت نمی شوند زیرا صدا و سیما اعتقاد دارد دعوت از ما باعث جوسازی می شود.

محرومیت در خوزستان سید حمید حسن زاده در پایان تاکید می کند: در سال های طولانی بعد از انقلاب همواره در سمت های مختلف در نظام اسلامی خدمت کرده ام و با ریز و درشت کارهای اجرایی به خوبی آشنا هستم ولی همواره در این سال ها شاهد عقب‌ماندگی‌ استان و نبود توجه جدی به مسائل و مشکلات آن بوده‌ام زیرا مسئولان و مدیران استان با وجود آنکه در سخنان خود، خوزستان و مردم آن را می‌ستایند ولی در عمل اقدام قابل توجهی برای حل مشکلات خوزستان نمی‌بینیم.

به هر حال انتظار می رود مسئولان دستگاه های نظارتی استان برای برخورد با آمارهای غیرواقعی برخی مسئولان که در نهایت باعث پاشیدن تخم بدگمانی و بی اعتنایی در کشور می شود برخورد جدی شود تا برنامه ریزی های صورت گرفته برای توسعه و رشد خوزستان با واقعیت های مردم استان مطابقت کند. خروج 11 شهر خوزستان از فهرست شهرهای محروم نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تائید این موضوع که رواج آمارهای غیر واقعی و تخیلی ضربات جبران ناپذیر بر پیکره استان خوزستان زده است، تصریح کرد: به علت همین آمارهای غیر واقعی که از سوی مدیران و مسئولان خوزستان و شهرهای این استان ارائه می شود 11 شهر استان خوزستان به صورت ناعادلانه از فهرست شهرهای محروم کشور در آمده است. حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود: این 11 شهر در حالی از این فهرست خارج و از موقعیت و امکانات آن محروم شدند که به شدت با محرومیتهای مختلف به خصوص در شهرهایی که در مناطق جنگی حضور دارند، مواجه هستند و خروج آنها باعث عدم توسعه یافتگی این شهرها خواهد شد. وی تاکید کرد: بعد از اینکه این 11 شهر از فهرست شهرهای محروم کشور خارج شدند، کل نمایندگان خوزستان در مجلس بسیج شده اند تا این دستور