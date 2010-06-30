رواج آمارهای تخیلی/ ارائه آمار برای خدمت به مردم یا توجیه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این آمارها که متاسفانه از سوی رسانه های مختلف به افکار عمومی تزریق می شود با هیچ پیگیری خاصی از سوی رسانه ها و افکار عمومی مواجه نمی شود و بعد از مدتی از اذهان همه می رود ولی برخی مدیران در آن مقطع زمانی به خواسته خود می رسند.
به طور مثال در چند سال اخیر چنان رسیدن به توسعه و پیشرفت از سوی مدیران ارشد استان خوزستان به افکار عمومی و رسانه ها القا شده که گویی استان با پیشرفتی خیره کننده مواجه شده است در حالیکه برخلاف این صبحتها استان به شدت با نزول در اکثر شاخصها از جمله تحصیل، بهداشت و اشتغال مواجه است.
ارائه آمار غیر واقعی در خصوص بیکاری به رئیس جمهور
بیکاری در استان خوزستان یکی از معضلات جدی است که با وجود ارائه آمارهای چشمگیر در خصوص افتتاح طرحهای بزرگ و اشتغال چندین هزار نفر در این طرح و چندین هزار نفر دیگر در فلان طرح، همچنان جوانان استان را گرفتار کرده و در 10 سال اخیر هیچ تفاوتی در آمار بیکاران استان مشاهده نشده که بدتر هم شده ولی آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان خلاف این واقعیت است.
رئیس شورای شهر اهواز از معدود مدیران استان خوزستان بود که حاضر شد در این خصوص آمارهایی را ارائه کند.
سید حمید حسن زاده در مورد آمارهای غیر واقعی ارائه شده از سوی برخی مسئولان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به جرات می گویم یکی از عوامل عقب ماندگی استان خوزستان آمارهای تخیلی است که از سوی مدیران اعلام می شود و این آمارها باعث می شود برنامه ریزی های صورت گرفته برای عمران و آبادی خوزستان به هدف اصلی نرسد و تا وقتی مدیران ما جرات بیان آمارهای غیر واقعی را داشته باشند و کسی جلوی آنها را نگیرد خوزستان همچنان در مسیر عقب ماندگی گام بر می دارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت مدارس در شهرستان اهواز اسفناک است، افزود: برای مثال من در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان شرکت نمی کنم زیرا متاسفانه آمارهایی غیر واقعی ارائه می شود در حالیکه اگر آمارها واقعی بود ما در شهرداری می توانستیم برای حل بسیاری از مشکلات مدارس در اهواز کمک کنیم و اعتبار اختصاص دهیم.
رئیس شورای شهر اهواز به موضوع قطارشهری اهواز اشاره می کند و می گوید: مدیران قطارشهری هرچند مدت اقدام به ارائه آمارهایی از روند پیشرفت قطارشهری اهواز می کنند که اگر این آمارها را کنار هم بگذاریم اهواز تا به امروز باید حداقل دارای پنج خط مترو باشد این در حالیست که ما هنوز در اجرای پروژه های مقدماتی هم با مشکل اعتبار مواجه هستیم.
حسنزاده با اشاره به اینکه حداقل نیمی از بودجه سال جاری شهرداری اهواز تخیلی و غیرواقعی است، تصریح کرد: مسائل و اشکالاتی که درباره بودجه سال 89 شهرداری اهواز مطرح شد، همچنان به قوت خود باقی است، زیرا نیمی از بودجه سال 89 شهرداری اهواز تخیلی است و قابلیت کاربردی ندارد. برای مثال با وجود ارائه آمارهای فراوان اکنون شهرداری اهواز با هزار میلیارد ریال بدهی مواجه است و پرداخت این بدهی هنگفت باید در سند بودجه پیشبینی شود که به هیچ وجه نشده است.
حسنزاده تصریح کرد: اگر آمار فضای سبز در سه سال گذشته را که از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده یا آماری که از سوی شهردار کنونی و شهردار قبلی اهواز ارائه شده با هم مقایسه شود متوجه نادرست بودن آمار خواهیم شد. فضای سبز موجود در اهواز با آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه فاصله زیادی دارد.
وی افزود: این در حالیست که اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگانی برخاسته از آرای مردمی حتی یک دقیقه فرصت حضور در رسانه ملی را ندارند و حتی به عنوان کارشناس نیز دعوت نمی شوند زیرا صدا و سیما اعتقاد دارد دعوت از ما باعث جوسازی می شود.
محرومیت در خوزستان
به هر حال انتظار می رود مسئولان دستگاه های نظارتی استان برای برخورد با آمارهای غیرواقعی برخی مسئولان که در نهایت باعث پاشیدن تخم بدگمانی و بی اعتنایی در کشور می شود برخورد جدی شود تا برنامه ریزی های صورت گرفته برای توسعه و رشد خوزستان با واقعیت های مردم استان مطابقت کند.
خروج 11 شهر خوزستان از فهرست شهرهای محروم
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تائید این موضوع که رواج آمارهای غیر واقعی و تخیلی ضربات جبران ناپذیر بر پیکره استان خوزستان زده است، تصریح کرد: به علت همین آمارهای غیر واقعی که از سوی مدیران و مسئولان خوزستان و شهرهای این استان ارائه می شود 11 شهر استان خوزستان به صورت ناعادلانه از فهرست شهرهای محروم کشور در آمده است.
حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود: این 11 شهر در حالی از این فهرست خارج و از موقعیت و امکانات آن محروم شدند که به شدت با محرومیتهای مختلف به خصوص در شهرهایی که در مناطق جنگی حضور دارند، مواجه هستند و خروج آنها باعث عدم توسعه یافتگی این شهرها خواهد شد.
وی تاکید کرد: بعد از اینکه این 11 شهر از فهرست شهرهای محروم کشور خارج شدند، کل نمایندگان خوزستان در مجلس بسیج شده اند تا این دستور
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