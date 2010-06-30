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۹ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۹

دهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قزوین برگزار می شود

دهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قزوین برگزار می شود

استان قزوین روز جمعه 11 تیرماه میزبان دهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم ورزش دوست شهرستان تاکستان روز جمعه هفته جاری میزبان دهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی خواهند بود .

در این همایش علی مجدآرا سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی همچون سایر هفته ها در کنار استاندار، فرماندار، مدیرکل تربیت بدنی، مسئول هیات ورزشهای همگانی و سایر مدیران ورزشی و غیر ورزشی حضور خواهد یافت.

در پایان نیز به منظور بالا بردن انگیزه در بین شرکت کنندگان در همایش، جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. نهمین همایش بزرگ پیاده روی روز جمعه هفته گذشته در شهرستان گالیکش در استان گلستان برگزار شده بود.

کد مطلب 1109436

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