آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی تکواندو / مهماندوست: اردو راضی کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو که سال گذشته در بازی نهایی جام جهانی مغلوب ترکیه شد، می کوشد تا در رقابتهای چین بعد از 10 سال و جام جهانی 2000 لیون فرانسه یک بار دیگر عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

این تیم سه شنبه گذشته راهی جزیره کیش شد و اردوی پنج روزه خود را در این جزیره برپا کرد. ملی پوشان که تنها با هدف تغییر آب و هوا و تنوع در تمرینات راهی این جزیره شده بودند 12 جلسه تمرینی سخت و فشرده را پشت سرگذاشته و شب گذشته به تهران بازگشتند.

طبق برنامه کادر فنی قرار است امروز سه شنبه اردونشینان استراحت دارند و تمرینات خود را در مرحله نهایی اردو عصر امروز آغاز خواهند کرد. تیم ملی به مرز آمادگی رسیده و کادر فنی با کاهش حجم تمرینات ، کارهای سرعتی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی تکواندودر این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هدف ما از این سفر افزایش روحیه نفرات بود و همانطور که پیش از این گفته بودم برای تفریح به کیش نرفته بودیم. به همین دلیل استراحت نداشته و بی وقفه تمرین کردیم.

وی ادامه داد: در کل 12 جلسه تمرین را پشت سرگذاشتیم. هم تمرینات بدنسازی را در دستور کار داشتیم ریم و هم تمرینات فنی را. چند جلسه ای نیز روی شن های کنار ساحل تمرین کردیم تا تمرینات با نشاط نیز انجام شود.

میثم باقری، یاسین اکبرنتاج به همراه محمد باقری معمتد تنها اعضای مجرد تیم ملی تکواندو هستند و سایر نفرات از جمله اعضای کادر فنی به همراه خانواده های خود راهی این اردوی تمرینی شده بودند.