علیرضا رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: نمی دانم چرا دیگر در فوتسال نیستم. من با تیم ملی تایلند به توافق نسبی رسیدم اما در آخرین لحظه نمی دانم چه شد که مذاکرات ما به عقد قرارداد منتج نشد. با فدراسیون فوتبال کویت هم توافق کرده بودم اما بازهم نتوانستم قرارداد امضا کنم. کارم با تیم ملی فوتسال مالزی تمام شده بود، حتی برای یک هفته هم به این کشور رفتم. شاید باور نکنید در روز آخر همه چیز به هم خورد.

وی در ادامه افزود: یکی این وسط نمی خواهد "رعدی" در فوتسال باشد. واقعا نمی دانم آن یک نفر کیست! این را من نمی گویم، خود فوتسالی‌ها می گوید که رعدی یکی از سه مربی برتر فوتسال ایران است اما نمی دانم چرا من نمی توانم در لیگ کشورم یک تیم داشته باشم؟ چه کسی مخالف من است؟ چه کسی است که سنگ اندازی می کند تا من نتوانم مربیگری کنم؟ و...

این مربی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: هفته قبل با باشگاه ارم کیش قم توافق کردم که سال آینده مربی این تیم باشم. کار به عقد قرارداد که رسید، همه چیز بهم خورد. با این اتفاق‌ها دیگر شک ندارم که از یک جا خط می دهند که رعدی نباشد. نمی دانم کجا اما شک ندارم یک شخص یا گروهی در فوتسال مخالف من هستند.

رعدی یادآور شد: مشکلات من از زمانی شروع شد که از تیم ملی فوتسال جدا شدم. من در آن دوره یکسری مشکلات را بازگو کردم و انگار بعضی‌ها از حرف‌های من خوش‌شان نیامد. از آن زمان تا به امروز دیگر در فوتسال ایران نتوانستم کار کنم.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 26 سال در فوتبال ایران مربیگری کردم و بیشتر از 30 بازیکن به تیمهای ملی معرفی کردم. 5 تا 6 سال هم در فوتسال مربیگری کردم و هفت تا هشت بازیکن را به تیم ملی فرستادم. کارنامه من مشخص است اما با این وجود باید خانه نشین باشم. از مسئولان فدراسیون می پرسم، می گویند نمی دانیم. از مسئولان کمیته فوتسال می پرسم، آنها هم چیزی نمی گویند.

این مربی فوتسال تصریح کرد: چندی پیش با یک تیم به توافق رسیده بودم، کار به ثبت قرارداد که رسید مسئولان آن تیم عنوان کردند که کمیته فوتسال تاکید کرده است با رعدی قرارداد امضا نکنید. من با مسئولان فدراسیون این موضوع را در میان گذاشتم. آنها به جای حل مشکل به من تاکید کردند، نام مدیر آن باشگاه را بگو. من نمی توانستم به خاطر خودم دیگران را خراب کنم به همین خاطر نام آن فرد را نگفتم و از قید مربیگری در آن تیم گذشتم.