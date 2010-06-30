به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قالیچه ها که از آنها با عنوان مساجد سیار یاد می شود درست در زمان نماز مغرب پهن می شود تا مردانی که این بازیها را تماشا می کنند همان لحظه به اقامه نماز مغرب بپردازند.

برای مثال دیروز سه شنبه اذان مغرب در عربستان با وقت اضافه بازی پاراگوئه و ژاپن همزمان بود.

براساس قوانین دینی عربستان هنگام اذان تمام مراکز تجاری تعطیل شده، تلویزیونهای بزرگ خاموش می شوند و مشتریان از این مراکز خارج می شوند و یک تیم امر به معروف و نهی از منکر این قالیها را رو به مکه و در پیاده روهای وسیع پهن کرده و میکروفونی برای امام جماعت نصب می کنند.

خالد راسیس رئیس تیم امر به معروف و نهی از منکر گفت: ما فضای راحت و مناسبی برای اقامه نماز آنها فراهم می کنیم.

آنها درنظر دارند در طول مسابقات جام جهانی این قالیها را در اماکن مختلفی پهن کنند.

مسئولیت اصلی این تیم امر به معروف و نهی از منکر تعطیلی اجباری فروشگاهها و رستورانها در زمان نمازهای یومیه است.