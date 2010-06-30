هوشنگ گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: عنوان اصلی این کتاب "از کوچه سام" است و شامل مجموعه مقالاتی در نقد و بررسی فیلم‌های ایرانی، خارجی و نیز یادداشت‌هایی از 38 سال پیش تا به امروز است. یادداشت‌های نخست این بخش از دوره نوجوانی من و زمانی که هنوز به مجلات سینمایی یادداشت نمی‌‌دادم، آغاز شده است.

این منتقد و مترجم آثار سینمایی افزود: بخش نخست این کتاب دربردارنده نقدهای چاپ شده و چاپ نشده من در مجلاتی مانند فیلم درباره حدود 40 فیلم ایرانی از سینماگرانی مانند عباس کیارستمی، محسن مخملباف، خسرو سینایی، امیر نادری و کیانوش عیاری است. بخش دوم کتاب به نقد و بررسی فیلم‌های خارجی اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: بخش سوم کتاب "از کوچه سام" هم درباره اشخاص و چهره‌های تاثیرگذار سینمای ایران است. بخش چهارم کتاب هم مقالاتی است درباره سینما و بخش پنجم به خاطرات و یادهایی از سینما اختصاص دارد.

به گفته گلمکانی حجم این کتاب 500 صفحه است و به زودی توسط انتشارات رسش چاپ می‌شود.

نویسنده کتاب "تنگنا" (درباره فیلمی به همین نام از امیر نادری) در خصوص ادامه پروژه پژوهشی تک‌نگاری‌اش از فیلم های مطرح سینمای ایران هم، با ابراز نارضایتی از عدم استقبال عمومی از این کتاب، گفت: کتاب "تنگنا" حدود سه سال پیش چاپ شد اما بازار کششی برای آن نشان نداده است و من هم قصدی برای تجدید چاپ آن ندارم.

گلمکانی گفت: "تنگنا" در 2000 نسخه چاپ شد که 500 نسخه‌اش را خانه سینما خرید و 200 نسخه‌اش را هم خودم به دوستانم هدیه کردم و نشان می‌دهد که این قبیل کتاب‌ها مخاطب محدود دارد. من البته فرصتی برای ادامه کار روی تک‌نگاری فیلم‌های سینمای ایران ندارم اما آیا در چنین وضعیتی می‌توان به چاپ چنین کتاب‌هایی و استقبال از آنها امیدوار بود؟!

سینما پارادیزو (فیلمنامه جوزپه تورناتوره)، شب (فیلمنامه میکل آنجلو آنتونیونی، انیو فلایانو، تونینو گوئه را) از کتابهای ترجمه‌ای و "فرهنگ جهانی فیلم" و "آقای بازیگر" از آثار تالیفی هوشنگ گلمکانی است.