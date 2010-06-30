شهدای هفتم تیر پرچمداران مبارزه با نظام استکباری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد عصر سه شنبه در دیدار اعضای ستاد و خانواده شهدای هفتم تیر با قدردانی از ایثار خانواده معظم شهیدان هفتم تیر و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز تحمل، ایستادگی و پافشاری خانواده بزرگ شهیدان در تحقق اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ثمر داده و به لطف الهی گام بعدی انقلاب اسلامی، گام جهانی خواهد بود.
رئیسجمهور گفت: حادثه هفتم تیر در نقطه اوج انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و سنگینترین ضربه را بر طاغوتیان وارد کرد. اتفاقی که افتاد، مانند نوری در ظلمت مطلق بود که همه دلها و ذهنها را بیدار کرد.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه نظام استکباری بزرگترین مانع در برابر حرکتهای آزادیبخش اسلامی است و تا این مانع برداشته نشود راه برای تحقق آرزوی تاریخی انبیای الهی باز نخواهد شد، گفت: شهدای هفتم تیر پرچمداران مبارزه با نظام استکباری و امپراتوری طاغوت بودند.
وی خاطرنشان کرد: حادثه عظیم هفتم تیر در حقیقت دستگاه پالایشگری را در درون انقلاب اسلامی تعبیه کرد که بهطور مستمر انقلاب اسلامی را از آسیبها و انحراف پالایش میکند، همانطور که حادثه کربلا دستگاه پالایشگری در پیکر اسلام بود که اسلام را از آن به بعد در مقابل انحرافات صیانت کرد.
رئیسجمهور حادثه هفتم تیر را تضمین تداوم انقلاب دانست و گفت: خون شهدای هفتم تیر هرگونه آلودگی و انحراف را در نظام اسلامی با افتخار از دامان انقلاب خواهد زدود و آنچنان استحکامی در انقلاب ایجاد کرده که با قدرت به پیش میرود.
وی با بیان اینکه باید قدرشناس شهدا بود، اظهار داشت: قدرشناسی از شهدا این است که راهشان را ادامه دهیم. انسان در طول زندگی دو خواسته اصلی دارد و آن رسیدن به قله کمال و مفید بودن در زندگی است و شهادت تنها راه رسیدن به این دو هدف است.
دکتر احمدینژاد خاطرنشان کرد: امروز به فضل الهی جرثومه بزرگترین طاغوت تاریخ در حال انهدام است و هیاهوهایی که به راه انداختهاند، برای تسلی بخشیدن به خودشان است. نظام استکباری امروز در همه بخشها و ابعاد بهویژه از لحاظ نظری در بنبست کامل قرار دارد و رییسجمهور جدید آمریکا نقش ماسک سلف پیشین خود را ایفا میکند.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه اندیشههای مادی، لیبرال و سکولار به پایان راه رسیدهاند و صدور قطعنامه، مرده را زنده نمیکند، تصریح کرد: فریاد یگانهپرستی، عدالت و انسانیت مطالبه امروز همه بشریت است.
وی افزود: امروز جمله بلند شهید بهشتی که گفت: «از ما عصبانی باشید و از عصبانیت خود بمیرید» به زمزمه همه بشریت تبدیل شده است و بیشک اگر انتخاباتی آزاد و با نظارت ملتها و دولتهای مستقل در همه کشورهای دنیا حتی آمریکا برگزار شود، بیتردید حاکمان نظام استکباری بر مسند قدرت نخواهند بود.
احمدی نژاد با بیان اینکه انقلاب عظیم اسلامی با هیچیک از انقلابها، نهضتها و قیامهایی که در دنیا به وقوع پیوسته قابل قیاس نیست، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی فقط با بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) و حرکتی که انبیاء الهی برای نجات بشریت آغاز کردهاند، قابل سنجش است.
وی اضافه کرد: امروز سنگینترین و سیاهترین دوران استکباری و تاریخی جهان به واسطه انقلاب اسلامی و شهدای هفتم تیر به پایان رسیده و دوران جدیدی در حال شکوفایی است. از این رو مسئولیت داریم، پیام و راه شهیدان را به عنوان تنها راه و مسیر سعادت واقعی به جهانیان معرفی کنیم و این همان چیزی است که بشریت به آن نیاز دارد.
رئیسجمهور گفت: ابعاد انقلاب با 30 سال قبل قابل مقایسه نیست و امروز انقلاب اسلامی مؤثرتر، بانشاطتر و گستردهتر از سالهای 59 و 60 به راه خود ادامه میدهد و تا زمانی که ارتباط با راه انبیای الهی حفظ شود، انقلاب اسلامی به حرکت شتابان خود ادامه داده و تمام دنیا را تحت تأثیر حاکمیت خود قرار خواهد داد.
رئیسجمهور شهدای هفتم تیر را پرچمداران مبارزه با امپراتوری نظام استکباری دانست و گفت: حادثه هفتم تیر بهقدری تأثیرگذار بود که این اعتقاد را بهوجود آورد که بعد از آن محال است در مسیر انقلاب اسلامی انحرافی ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد عصر سه شنبه در دیدار اعضای ستاد و خانواده شهدای هفتم تیر با قدردانی از ایثار خانواده معظم شهیدان هفتم تیر و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز تحمل، ایستادگی و پافشاری خانواده بزرگ شهیدان در تحقق اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ثمر داده و به لطف الهی گام بعدی انقلاب اسلامی، گام جهانی خواهد بود.
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