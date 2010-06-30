حق دانشجویان علمی کاربردی و فنی حرفه ای ضایع نشود/ مصوبه دولت اجرا شود

وی افزود: ما نمی توانیم بپذیریم حقوق دانشجویان فنی و حرفه ای ضایع می شود از این رو انتظار ما این است که وزیر آموزش و پرورش در این زمینه روشی اتخاذ کند که باعث دردسر جوانان نشود لذا این مشکل باید با درایت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در بازه زمانی مشخص حل شود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی و مراکز فنی و حرفه ای گفت: دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای باید با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل دهند.