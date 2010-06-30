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۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

سلیمی در گفتگو با مهر:

حق دانشجویان علمی کاربردی و فنی حرفه ای ضایع نشود/ مصوبه دولت اجرا شود

حق دانشجویان علمی کاربردی و فنی حرفه ای ضایع نشود/ مصوبه دولت اجرا شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه دولت درباره توقف پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای گفت: ما نمی توانیم بپذیریم با اجرای این مصوبه حقوق دانشجویان این مراکز ضایع شود و عدالت هم اقتضا نمی کند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی و مراکز فنی و حرفه ای گفت: دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای باید با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل دهند.
 
وی افزود: ما نمی توانیم بپذیریم حقوق دانشجویان فنی و حرفه ای ضایع می شود از این رو انتظار ما این است که وزیر آموزش و پرورش در این زمینه روشی اتخاذ کند که باعث دردسر جوانان نشود لذا این مشکل باید با درایت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در بازه زمانی مشخص حل شود.
 
وی با بیان اینکه اجرای مصوبه دولت باید با هماهنگی وزارت علوم، وزارت کار و آموزش و پرورش انجام شود افزود: تخلف در قانون صحیح نیست و باید به مصوبه دولت عمل کرد.
 
عضو کمیسیون آموزش با تأکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت تکنسین تاسیس شده است، گفت: می بینیم که بخشی از دانشگاه علمی کاربردی به دلیل اینکه زیرساخت ها و کارگاههای لازم در این دانشگاه وجود ندارد از هدف اصلی خود دور شده است و بهتر است با وزارت کار ادغام شود.
 
وی افزود: اگر هدف واقعا تربیت تکنسین است، دانشگاه علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم باشد یا وزارت کار مهم نیست.
 
سلیمی درباره زمان اجرای مصوبه دولت گفت: زمان اجرای این مصوبه هنوز مشخص نیست.
 
به گزارش مهر، با ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر ادغام دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی، آموزشکده‌های فنی-حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تشکیل سازمان ملی مهارت، پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی‌ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف شد.
کد مطلب 1109531

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