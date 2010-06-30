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۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

مذاکره با تهرانی/

مشایخی در "شهر اسفنجی" بازی می‌کند

مشایخی در "شهر اسفنجی" بازی می‌کند

جمشید مشایخی در فیلم سینمایی "شهر اسفنجی" به کارگردانی قاسم آذینی‌فر مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی اواخر تیرماه در تهران شروع می‌شود و بخش‌هایی از "شهر اسفنجی" در حومه تهران و شمال فیلمبرداری می‌شود. پیش‌تولید فیلم از امروز شروع شده و تعدادی از عوامل انتخاب شده‌اند.

"شهر اسفنجی" یک فیلم پلیسی است و جمشید مشایخی، امین مومنی‌پور و اسماعیل قنبری در آن بازی می‌کنند. برای دیگر نقش‌ها با هدیه تهرانی، حامد بهداد و پژمان بازغی مذاکره شده اما هنوز حضور این بازیگران در فیلم قطعی نشده است.

تهیه‌کننده این فیلم رضا آشتیانی است، علیرضا رجبی مقدم فیلمبردار،علی گراکوهی صدابردار و آزاده قوام طراح صحنه و لباس این پروژه هستند.

کد مطلب 1109563

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