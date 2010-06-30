به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی اواخر تیرماه در تهران شروع می‌شود و بخش‌هایی از "شهر اسفنجی" در حومه تهران و شمال فیلمبرداری می‌شود. پیش‌تولید فیلم از امروز شروع شده و تعدادی از عوامل انتخاب شده‌اند.

"شهر اسفنجی" یک فیلم پلیسی است و جمشید مشایخی، امین مومنی‌پور و اسماعیل قنبری در آن بازی می‌کنند. برای دیگر نقش‌ها با هدیه تهرانی، حامد بهداد و پژمان بازغی مذاکره شده اما هنوز حضور این بازیگران در فیلم قطعی نشده است.

تهیه‌کننده این فیلم رضا آشتیانی است، علیرضا رجبی مقدم فیلمبردار،علی گراکوهی صدابردار و آزاده قوام طراح صحنه و لباس این پروژه هستند.