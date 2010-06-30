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۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

نقل و انتقالات لیگ برتر/

میثم بائو به شهرداری تبریز پیوست

میثم بائو به شهرداری تبریز پیوست

تبریز - خبرگزاری مهر: قرارداد سه بازیکن جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز در هیئت فوتبال این شهر به ثبت رسید که نام میثم بائو نیز دیده می شود.

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، تیم فوتبال شهرداری تبریز که با کسب 62 امتیاز به عنوان قهرمان رقابتهای گروه الف لیگ یک رسید به تازگی به لیگ برتر فوتبال راه یافته است در اولین گام برای حضور در رقابت های لیگ برتر سه بازیکن لیگ برتری را به خدمت گرفت.

بر این اساس، وریا غفوری از پاس همدان به مدت دو فصل، مسعود همامی دروازه بان راه آهن دو فصل و میثم بائو مهاجم پرسپولیس تهران به مدت دو فصل به شهرداری تبریز پیوستند.

اکبر میثاقیان نیز برای هدایت این تیم در فصل بعدی با مسئولان باشگاه به توافق داخلی رسیده و پس از مراجعت از مشهد، قرارداد خود را رسمی خواهد کرد.

شهرداری تبریز به دلیل فرصت اندک تا آغاز مسابقات لیگ برتر فصل 90-89، اردوی آمادگی خود را در داخل کشور برپا خواهد کرد.

تیم فوتبال شهرداری تبریز، برای اولین بار جواز حضور در رقابتهای فصل آتی را کسب کرد.

کد مطلب 1109569

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