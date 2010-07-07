فصلنامه بین المللی روابط خارجی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: این فصلنامه با هدف توسعه و تعمیق ادبیات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و انتقال دیدگاهها و نظرات اساتید و محققان ایرانی به عرصه تصمیم‌سازی و تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.

همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی اثر سید حسین سیف زاده، همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا- امریکا: موضوعات و زمینه‌ها اثر حسین پوراحمدی و ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم به قلم حسین دهشیار و زهرا محمودی از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از فصلنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

سیف زاده در مقاله خود معتقد است: "یکی از ملزومات ورود مناطق گوناگون به جریان جهانی شدن منطقه‌گرایی است. این مسئله در مورد منطقه آسیای جنوب غربی نیز صادق است. با این حال این منطقه با چالشهایی در مورد همگرایی منطقه‌ای روبرو است. در این رابطه به نظر می‌رسد مشکلات تاریخی در روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و استمرار برخی تنشها از جمله دلایلی است که روند همگرایی را در منطقه آسیای جنوب غربی کُند می‌کند."

تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی اثر سیروس فیضی، تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان اثر نوذر شفیعی و ایران- افغانستان، ارتباط ریلی؛ درآمدی بر سازوکار حمل و نقل چند وجهی برای همکاری منطقه‌ای حسین خجسته نیا سایر موضوعات مورد بررسی در این فصلنامه هستند.

فیضی در مقاله خود اذعان می‌دارد: به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت‌گیری بین‌المللی داشته است. این جهت‌گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین‌الملل و همکاری منطقه‌ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد.

جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران اثر سید مهدی طاهری و سید سعید هاشمی نسب مقاله دیگر این شماره از فصلنامه به شمار می‌رود که تجربه‌های مشترک تاریخی را به عنوان یکی از عوامل مهم در بهره‌مندی در سیاست خارجی مد نظر دارد.