مدیر موزه موسیقی ضمن بیان این مطلب تولید محصولات موسیقایی توسط بخش دولتی را ارائه الگو برای تولیدات بخش خصوصی دانست و به خبرنگار مهر، گفت : ارائه نمونه تولیدات فرهنگی در بخش دولتی به دلیل تولید بهتر در بخش خصوصی مطرح می شود؛ضمن اینکه در برخی موارد بخش خصوصی به دلایل بالا بودن هزینه های تولید یک اثر هنری توان و جسارت سرمایه گذاری در بخش های فرهنگی و هنری را ندارد به عنوان مثال در یک دوره ای بخش خصوصی جرات سرمایه گذاری در حوزه موسیقی مقامی و تولید آثار هنرمندی چون حاج قربان سلیمانی را نداشت چون به بازگشت سرمایه از طریق خرید مردمی اطمینانی نبود.

وی در ادامه افزود : با توجه به اصل الگوسازی ، تولید محصولات فرهنگی توسط بخش دولتی دخالت محسوب نمی شود بلکه به نوعی حمایت از بخش خصوصی به شمار می آید و اگر تولید در بخش خصوصی بر این مبنا پیش برود باعث گسترش آثار بخش خصوصی در بخش های پرخطر می شود درغیر این صورت طبق قانون اساسی تخلف است البته ناگفته نماند که تا همین لحظه تصور نمی کنم که دولت قصد دخالت در تولیدات بخش خصوصی را داشته باشد.

مرادخانی در ادامه متذکر شد : به اعتقادمن بخش خصوصی به بحث برگزاری کنسرت هم می تواند وارد شود اما نکته قابل توجه این است که ورود به این بحث سرمایه بالایی را می طلبد و بخش خصوصی توان انجام اموری از این دست را ندارد .

مدیرعامل موزه موسیقی در پایان صحبت های خود آسیب شناسی در حوزه مدیریتی هنر را ضروری دانست و گفت : با این اوصاف باید فاکتورهای موثر در ارائه توانمندی های بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داد به عنوان مثال یکی از فاکتورها در این بحث کم وکیف هزینه بودجه های دولتی در بخش خصوصی است که به اعتقادمن نیاز به بازنگری دارد، به همین دلیل ورود به این بحث از ابعاد مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد و لزوما درباره یک موضوع خاص نمی توان صحبت کرد چراکه فقط بحث اقتصادی مطرح نیست و بخشی از این موضوع به سیاست های راهبردی نهادهای دولتی ، قسمت دیگر به عملیات تاکتیکی که می توان انجام داد بستگی دارد .