احمد حاجی شریف معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه سازمان دارالقرآن کریم هیچ مجوزی برای انتشار قرآن بدون متن عربی صادر نمی کند گفت: در این زمینه از مراجع نیز استفتاء به عمل آمده و آنها استدلال کرده اند در صورت چاپ قرآن بدون متن عربی، متن اصلی قرآن به تدریج از بین می رود.

وی افزود: سازمان دارالقرآن تا کنون مجوزی برای انتشار این قرآنها صادر نکرده است. اما برخی ها حتی بدون کسب مجوز اقدام به انتشار این قرآنها را کردند.

حاجی شریف گفت: طی پنج و شش سال گذشته انتشار این نوع قرآنها به صورت رسمی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته ، گاهی برخی ترجمه ها از آمریکا وارد کشور می شد یادآور شد: سازمان دارالقرآن پس از اطلاع از این موضوع، در نامه ای از تمام گمرگها خواست مانع ورود این کتابها به کشور شوند. از این رو طی پنج تا شش سال اخیر هیچ قرآنی بدون متن عربی و با مجوز منتشر نشده است.

به گزارش مهر، دشمنان آگاه اسلام و قرآن با تجربه تاریخی انحراف ادیان و تحریف کتب آسمانی برآنند که معجزه جاودانه قرآن با انتشار ترجمه های فارسی و بدون متن اصلی عربی، قرآن را به همان سرنوشتی دچار کنند که با تدبیر متولیان، مسئولان و مراجع این امر در کشور متوقف شده است.