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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

صدوق در گفتگو با مهر:

قرارداد محیطبانان طرح آنفلونزای پرندگان تمدید می شود

قرارداد محیطبانان طرح آنفلونزای پرندگان تمدید می شود

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست از تلاش مسئولان این سازمان برای تمدید قرار داد 120محیطبان در معرض اخراج طرح آنفلونزای پرندگان خبر داد.

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محیط بانان طرح آنفلونزای پرندگان گفت: به دنبال تامین اعتبار هستیم ولی هنوز موفق نشده ایم که این قرارداد مطابق سالهای قبل تمدید شود، اما این مشکل به زودی حل می شود.

زیستگاههای تالابی و اکوسیستمهایی که سالانه میزبان هزاران گونه پرنده است نیازمند حضور محیط بانانی تحت عنوان طرح مبارزه به آنفلونزای پرندگان است که در سالهای گذشته 120 نفر در زیستگاههای مختلف کشور در این پروژه اشتغال دارند.

با این همه محیط بانان طرح آنفلونزای پرندگان در ماههای اخیر به دلیل کمبود اعتبار و نبود حمایت سازمانی در آستانه اخراج قرار گرفته اند این در حالی است که معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در حال مذاکره برای تامین اعتبار است.

تالابها صندوق جواهرات اکوسیستمها و منابع طبیعی ارزشمندی هستند که به رغم زییایی فراوان و حضور پرندگان مختلف در فصلهای گوناگون گاهی به حال خود رها شده و در معرض تخریب قرار گرفته اند.

کد مطلب 1109785

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