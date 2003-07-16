فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با سپردن تعهد ،مدارك علمي خود را آزاد كنند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" رئيس‎ مركز امور دانشجويي‎‎ وزارت‎‎‎ بهداشت، درمان‎ و آموزش‎ پزشكي با بيان اين مطلب تصريح كرد : افرادي‎‎ كه ‎در دانشگاههاي علوم‎ پزشكي‎‎ تحصيل‎ مي كنند، متعهد به خدمت‎‎‎ در وزارت بهداشت و دانشگاهها هستند و در صورتي‎ كه بخواهند در خارج‎ از كشور ادامه‎ تحصيل‎ دهند ابتدا بايد طرح‎ خود را بگذرانند و سپس‎ تعهداتشان‎‎ را انجام‎ دهند تا مدارك‎ آنان آزاد شود .

دكتر" حميد اكبري" به خبرنگار " مهر" گفت : اخيرا" با تهيه‎‎ و تصويب‎ آيين‎‎‎ نامه هايي‎، اين امكان براي فارغ التحصيلان‎ فراهم‎ شده‎‎‎‎ است‎‎‎ كه با مراجعه به وزارت بهداشت يا دانشگاههاي‎ علوم‎ پزشكي‎‎ با هزينه‎‎ شخصي و سپردن‎ وثيقه و تعهد، مدارك‎ علمي خود را آزاد كنند .

دكتر احمدي‎ خاطر نشان‎‎ كرد : ميزان تعهد با توجه‎‎‎ به رشته و مدت‎ تحصيل‎ متفاوت‎‎ است كه‎‎ اين‎‎‎‎ ميزان براي‎ رشته پزشكي 2 ميليون تومان در سال‎‎ و براي‎‎ رشته‎هاي كارشناسي‎ ارشد 5/1 ميليون‎‎ تومان در سال است .

