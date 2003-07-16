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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۲۸

با تصويب آيين نامه جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با سپردن تعهد ،مدارك علمي خود را آزاد كنند

فارغ التحصيلان‎ رشته‎‎‎ هاي‎ علوم‎ پزشكي‎ كه قصد ادامه تحصيل‎ در مقاطع‎ بالاتر را در خارج‎ از كشور دارند، مي‎ توانند با سپردن‎ وثيقه‎ و تعهد، مدارك‎ علمي خود را ازاد كنند .

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" رئيس‎ مركز امور دانشجويي‎‎ وزارت‎‎‎ بهداشت،  درمان‎ و آموزش‎ پزشكي با بيان اين مطلب تصريح كرد :  افرادي‎‎ كه ‎در دانشگاههاي علوم‎ پزشكي‎‎ تحصيل‎ مي كنند،  متعهد به خدمت‎‎‎ در وزارت بهداشت و دانشگاهها هستند و در صورتي‎ كه بخواهند در خارج‎ از كشور ادامه‎ تحصيل‎ دهند ابتدا بايد طرح‎ خود را بگذرانند و سپس‎ تعهداتشان‎‎ را انجام‎ دهند تا مدارك‎ آنان آزاد شود .
دكتر" حميد اكبري" به خبرنگار " مهر" گفت : اخيرا" با تهيه‎‎ و تصويب‎ آيين‎‎‎ نامه هايي‎، اين امكان براي فارغ التحصيلان‎ فراهم‎ شده‎‎‎‎ است‎‎‎ كه با مراجعه به وزارت بهداشت يا دانشگاههاي‎ علوم‎ پزشكي‎‎ با هزينه‎‎ شخصي و سپردن‎ وثيقه و تعهد،  مدارك‎ علمي خود را آزاد كنند .
دكتر احمدي‎ خاطر نشان‎‎ كرد : ميزان تعهد با توجه‎‎‎ به رشته و مدت‎ تحصيل‎ متفاوت‎‎ است كه‎‎ اين‎‎‎‎ ميزان براي‎ رشته پزشكي 2  ميليون تومان در سال‎‎ و براي‎‎ رشته‎هاي كارشناسي‎ ارشد 5/1 ميليون‎‎ تومان در سال است .

کد مطلب 11098

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