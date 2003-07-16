به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب تصريح كرد : افرادي كه در دانشگاههاي علوم پزشكي تحصيل مي كنند، متعهد به خدمت در وزارت بهداشت و دانشگاهها هستند و در صورتي كه بخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند ابتدا بايد طرح خود را بگذرانند و سپس تعهداتشان را انجام دهند تا مدارك آنان آزاد شود .
دكتر" حميد اكبري" به خبرنگار " مهر" گفت : اخيرا" با تهيه و تصويب آيين نامه هايي، اين امكان براي فارغ التحصيلان فراهم شده است كه با مراجعه به وزارت بهداشت يا دانشگاههاي علوم پزشكي با هزينه شخصي و سپردن وثيقه و تعهد، مدارك علمي خود را آزاد كنند .
دكتر احمدي خاطر نشان كرد : ميزان تعهد با توجه به رشته و مدت تحصيل متفاوت است كه اين ميزان براي رشته پزشكي 2 ميليون تومان در سال و براي رشتههاي كارشناسي ارشد 5/1 ميليون تومان در سال است .
با تصويب آيين نامه جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با سپردن تعهد ،مدارك علمي خود را آزاد كنند
فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي كه قصد ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را در خارج از كشور دارند، مي توانند با سپردن وثيقه و تعهد، مدارك علمي خود را ازاد كنند .
به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" رئيس مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب تصريح كرد : افرادي كه در دانشگاههاي علوم پزشكي تحصيل مي كنند، متعهد به خدمت در وزارت بهداشت و دانشگاهها هستند و در صورتي كه بخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند ابتدا بايد طرح خود را بگذرانند و سپس تعهداتشان را انجام دهند تا مدارك آنان آزاد شود .
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