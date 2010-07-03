تعاون ؛ چتری به بزرگی 800 میلیون عضو

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) پنج شنبه 1 جولای 2010 برابر با 10 خرداد ماه سال 1389 را به عنوان روز جهانی تعاون نامگذاری کرده است که از این طریق تعاونیها در کشورهای مختلف بر اساس برنامه ریزیهای خود این روز را گرامی می دارند.

2012؛ سال تعاون و همکاری

بر اساس این گزراش، توسعه روزافزون تعاونیها و اقتصاد مردمی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران باعث شده است تا سازمان ملل در 18 دسامبر 2009، سال 2012 میلادی را به عنوان سال بین المللی تعاون و همکاری اعلام کند.

این سازمان همچنین تشخیص داد که الگوی تجاری عاملی مهم در جهت توسعه اقتصاد و رشد اجتماعی است. سازمان ملل در عین حال از دولتها و نهادهای بین المللی خواست تا حمایت خود را از ایجاد تعاون و همکاری در سراسر جهان اعلام کنند.

زنان در کانون توجهات جهانی تعاون

همچنین توجه به نقش و همکاری زنان در توسعه تعاونیها نیز مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که بیان شد تعاون نقش کلیدی را در پاسخ به نیازهای عملی و استراتژیکی زنان ایفا می کند.

سازمان ملل اعلام کرد، تعاون فرصت هایی را برای تاثیرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی در اختیار زنان قرار می دهد.

گفتنی است، اتحادیه بین المللی تعاون (International Co-operative Alliance) یا ICA یک انجمن بین المللی است که انواع سازمان‌های تعاونی را شامل می‌شود.

تعاون؛ چتری به بزرگی 800 میلیون نفر در جهان

تشکیل اتحادیه بین المللی تعاون به صورت کنونی برای نخستین بار در سال 1866 میلادی توسط "بلوز" Belus فرانسوی پیشنهاد شد، این اتحادیه در 18 آگوست 1895 میلادی در کنگره بین المللی تعاون و در شهر لندن کشور انگلستان تاسیس شد. هم اکنون اداره مرکز این اتحادیه در شهر ژنو کشور سویس واقع شده است.

شایان ذکر است اعضای اتحادیه بین المللی تعاون را سازمانهای ملی و بین المللی تعاون در تمامی بخشها از جمله کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونیهای مسکن، گردشگری و مصرف تشکیل می‌دهند.

بر پایه این گزارش، تا پایان سال 2002 میلادی اتحادیه بین المللی تعاون دارای 236 سازمان عضو از 93 کشور جهان با مجموع اعضای تقریبا 725 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت پوشش قرار داده بود که اکنون این آمار به مرز 800 میلیون نفر نیز برآورد می‌شود.

می توان گفت هدف اصلی ICA ارتقا و تقویت تعاونیهای مستقل و همچنین تسهیل روند توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضا در سراسر دنیا است.

عضوگیری جدید تعاونیها

اخیرا اتحادیه بین‌المللی تعاون در راستای توسعه اقدامات و افزایش تعداد اعضای خود در روز 28 مه 2010 از عضویت "ایبریا" کشور گرجستان در این اتحادیه استقبال کرده است. ایبریا هم اکنون 3 هزار عضو دارد که یک سوم آن را زنان کشاورز و شرکتهای مستقل در زمینه تجارت محصولات کشاروزی تشکیل می دهند، اعضای ایبریا در سال 2006 مسئول تولید 12 درصدی عسل، 1 درصدی گوشت، 3 درصدی شیر و لبنیات و 2 درصدی سبزیجات در گرجستان بودند.

بررسی روند فعالیتها و عملکرد تعاونیها در ایران طی سالهای گذشته نیز نشان می دهد که علیرغم همه اقدامات و تلاشهای صورت گرفته، تاکنون تعاونیها نتوانسته اند به جایگاه واقعی و متناسب با ظرفیتهای خود در اقتصاد کشور دست یابند که این مسئله به علل و عوامل متعددی وابسته است.

تعاونیها به حاشیه رانده شدند

بر اساس این گزارش، تعاون که یکی از 3 بخش اصلی اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی کشور شناخته شده است به جز در سالهای اولیه پیروزی انقلاب دیگر نتوانست به رشد خود ادامه دهد و به عبارتی، دیگر به علت بزرگ شدن حجم فعالیتهای دولت تا 80 درصد از کل اقتصاد کشور و همچنین تلاش بخش خصوصی در مطرح کردن خود، به حاشیه رانده شد.

متاسفانه مسئله فراموش شدن اقتصاد تعاونی در کشور سالیان متمادی ادامه یافت و دولتها نیز یکی پس از دیگری به آن توجهی نکردند تا جایی که امروز بسیاری از مدیران دولتی و بخش خصوصی در برابر قوانین وضع شده به ویژه در اصل 44 قانون اساسی مبنی بر توسعه تعاونیها در اقتصاد کشور تا 25 درصد، مقاومت می کنند.

مقاومت در برابر مردمی شدن اقتصاد

با تمام این موارد، تعاونیها تاکنون توانسته اند 27 میلیون نفر از مردم کشور را در قالب 150 هزار شرکت تعاونی با خود همراه کنند. حضور تعاونیها در حل مسائل بزرگی مانند مسکن و اشتغال که سالیان درازی است که کشور را آزار می دهد نشان از تلاش تعاونیها در حرکت به سمت توسعه فعالیتها و فراگیر شدن دارد.

پرش تعاونیها به بزرگی 25 درصد

با توجه به اینکه فقط چند سالی است که با مطرح شدن اصل 44، دولت و دستگاهها موظف به توسعه دوباره بخش تعاونی شده اند ولی هنوز هم سهم آنها از کل اقتصاد کشور از 6 تا 7 درصد فراتر نرفته که البته قرار است تا پایان سال 93 به 25 درصد بالغ شود.

امروز در شرایطی که قوانین و زمینه های لازم برای رشد تعاونیها در اقتصاد کشور فراهم شده است، تعاونیها مصمم هستند این بار بتوانند ضمن دستیابی به یک موقعیت تثبیت شده در جریان اقتصاد کشور در مردمی شدن آن نیز نقش اساسی را بازی کنند.