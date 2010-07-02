"گابریک" و "گنگان" مناطق مالاریا خیز در جاسک/ اتباع بیگانه مهمترین عامل انتقال

سجاد فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در جاسک با اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال جاری 9 مورد مثبت مالاریا گزارش شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال، 87 درصد کاهش داشته است، افزود: از اول سال 89 با راه اندازی پنج پست پاسیو در مناطق مالاریاخیز و صعب العبور و به دنبال آن استخدام پنج نیروی میکروسکوپیست در این پستها توانستیم فاصله زمانی بروز علائم تا تشخیص و شروع درمان را به 24 ساعت برسانیم.



وی توزیع سه هزار و 600 عدد پشه بند در بین اهالی مناطق مالاریاخیز شهرستان و آموزش مردم به ازای هر خانوار دو نفر جهت استفاده صحیح از پشه بندهای توزیع شده را از دیگر اقدامات سال جاری در کنترل مالاریا عنوان کرد.



وی اتباع بیگانه را یکی از مهمترین عوامل انتقال این بیماری در شهرستان جاسک دانست و گفت: در سال گذشته 47 مورد و در سه ماه اخیر چهار مورد از 9 مورد گزارش شده از اتباع بیگانه هستند



وی اضافه کرد: چهار ناحیه مالاریاخیز با جمعیت هشت هزار و 500 نفر در شهرستان جاسک وجود دارد که زندگی این افراد در کنار رودخانه ها و ژیتهای لاروی و مناطق کوهستانی باعث ایجاد شرایط مساعد انتقال این بیماری شده است.



مسئول مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت جاسک در ادامه به تشریح طرح کنترل مالاریا در این شهرستان پرداخت و گفت: بهداشت یاران در مناطق مالاریاخیز موظفند به صورت هفتگی درب خانه ها مراجعه کرده و علائم بیماری شامل تب و لرز٬ حالت تهوع، سردرد و سرگیجه را از ساکنین پرس و جو کنند.



وی افزود: در صورت وجود موارد مشکوک از افراد، آزمایش لام محیطی گرفته شده و برای تشخیص قطعی به مراکز پست پاسیو تحویل داده می شود.



وی ادامه داد: در صورت وجود موارد مثبت بسته به نوع انگل٬ داروها به صورت سه روزه و هفتگی در طول ماه از طریق همان بهداشت یار به بیمار تحویل داده می شود.



وی گفت: همچنین سه نفر به عنوان پیک موتوری مالاریا در مناطقی که فاصله بهداشتیاران تا مراکز تشخیص دور است، استخدام شده اند.



در سال 86 بیش از هزار نفر در شهرستان جاسک مبتلا به بیماری مالاریا شدند که این تعداد در سال 88 به کمتر از 200 نفر رسید.