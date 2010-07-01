مصوبات کارگروه توسعه لرستان در نقطه صفر/ شرمندگی برای بحران بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالی که عدم اجرای مصوبات کارگروه توسعه استان لرستان در هفته های اخیر موجی از انتقادات نمایندگان استان را در پی داشت، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با انتقاد از وضعیت موجود، عنوان کرد: هنوز از اجرای این مصوبات خبری نیست.

عزت الله دهقان عصر روز گذشته در همایش صنعت و معدن در محل تربیت معلم طباطبایی خرم آباد با انتقاد از عملکرد کارگروه توسعه استان لرستان، اظهار داشت: با وجود تلاشهای دولت نهم و دهم به صراحت می گویم که هیچ کاری در زمینه مصوبات کارگروه توسعه و عمران استان انجام نشده است.

وی ادامه داد: بعد از برگزاری جلسه کارگروه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و تعدادی از وزرا هنوز هیچ کدام از مصوبات روند اجرایی به خود نگرفته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بخشی از مصوبات این کارگروه قرار شد بانکها تسهیلات و سرمایه در گردش مورد نیاز برای صنایع و کارگاه های تولیدی استان را پرداخت کنند که این کار صورت نگرفته است.

در جلسه کارگروه توسعه استان لرستان مقرر شده بود که علاوه بر افزایش سقف اختیارات شعب بانکهای استان تا سقف دو برابر یعنی 30 میلیارد ریال، بانکهای عامل این استان نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی استان که متقاضی سرمایه در گردش هستند، بدون محدودیت اقدام کنند.

کارگروه توسعه استان لرستان - اسفند 88

دهقان همچنین با اشاره به مصوبات کارگروه توسعه در شهرستان دورود، عنوان کرد: یکی از این مصوبات این کارگروه که هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است بحث تامین تسهیلات و توسعه فاز چهارم کارخانه سیمان دورود است که هنوز از آن خبری نیست.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد صنعت واگن سازی در صنایع دفاعی دورود از دیگر مصوبات کارگروه توسعه لرستان است که هنوز عملیاتی نشده است.

پیش از این وزارت کشور و راه و ترابری موظف شده بودند که نیاز خود را در پنج سال آینده به واگن شهری و بین شهری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کنند و وزارت دفاع نیز موظف شد نسبت به راه اندازی خط مونتاژ و انتقال تکنولوژی واگن سازی باری و مسافری در صنایع دفاعی دورود اقدام کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این مصوبه علاوه بر کارگروه توسعه جزو مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت نیز هست، عنوان کرد: با این وجود هنوز این مصوبه تحقق نیافته است.

دهقان با اشاره به وضعیت بیکاری در لرستان، از روند کنونی به عنوان یک بحران یاد کرد و گفت: ما به عنوان نمایندگان استان در رابطه با وضعیت بیکاری در لرستان شرمنده هستیم.

وی با تاکید بر اینکه آمار بیکاری در لرستان بیش از آن چیزی است که اعلام شده است، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در لرستان فراتر از آمار مطرح شده است.

به گزارش مهر، کارگروه توسعه استان لرستان یکی از مصوبات ویژه سفر دوم هیئت دولت برای بررسی مشکلات استان لرستان در سطح کلان است که در اولین جلسه خود حامل مصوبه ای برای ایجاد 120 هزار شغل در استان لرستان بود.

در این کارگروه وزرای بهداشت و درمان، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و معاونتهای راهبردی و میراث فرهنگی ریاست جمهوری عضو هستند و ریاست این کارگروه بر عهده معاون اول رئیس جمهوری قرار دارد.

جلسه کارگروه توسعه و عمران لرستان که پس از ماهها تصویب در سفر دوم هیئت دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا یازدهم اسفندماه سال گذشته در خرم آباد برگزار شد بیش از 50 مصوبه مهم در پی داشت.

کارگروه توسعه استان لرستان - اسفند 88

از جمله مباحث و مطالبات مهم در نظر گرفته شده در مصوبات این کارگروه که تصمیمات گرفته شده در آن در حکم جلسه هیئت دولت است می توان به تعیین تکلیف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، جابجایی کارخانه سیمان، آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک، ایجاد صنعت واگن سازی در دورود و ... اشاره کرد که هیچ کدام هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

این در حالیست که در این کارگروه مصوب شد که به منظور رفع مشکل واحدهای بحران دار و فعالسازی این واحدها وزارت صنایع و معادن در کارگروه حمایت از تولید، نقدینگی مورد نیاز و استمهال بدهی های واحدهایی که سازمان صنایع و معادن لرستان بحران آنها را خارج از حیطه و توان واحد می داند در سال 89 در اولویت قرار دهد.

همچنین وزارت صنایع و معادن نسبت به مطالعه و احداث 20 طرح صنعتی با مشارکت بخش خصوصی به میزان 49 درصد و سرمایه گذاری 51 درصدی توسط سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران در شهرستانهای استان با توجه به قابلیت و پتانسیل های هر شهرستان در سال 89 مکلف شد.

این در حالیست که در آخرین اظهارات رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان نیز نسبت به عملیاتی نشدن اجرای این مصوبات هشدار داده بود.

علی مهدوی عنوان کرد: مصوبه احداث 20 طرح صنعتی با مشارکت بخش خصوصی نمی تواند اجرایی شود زیرا بخش خصوصی توانایی ندارد سهم مورد نظر برای احداث این صنایع را تامین کند.

با این اوصاف به نظر می رسد برخی از مصوبات جلسه کارگروه توسعه و عمران استان قابلیت اجرایی نداشته باشند که این امر با توجه به اینکه توقعاتی را در مردم ایجاد کرده است موجب برخی ابهامات در نحوه تصویب این مصوبات شده است.

به هر حال امید می رود با اجرای مصوبات کارگروه توسعه استان لرستان بخشی از مشکلات این استان که از محرومیت، بیکاری و رکود صنعت رنج می برد، رفع شود.