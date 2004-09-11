امام جمعه هامبورگ : حادثه 11 سپتامبر از سوي مسلمانان محكوم شده است

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس حسيني قائم مقامي رئيس مركز اسلامي هامبورگ در ادامه خطبه هاي خود با اشاره به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي اظهار داشت : حادثه 11 سپتامبر نيويورك به عنوان يك عمل ضد انساني از طرف مسلمانان محكوم و در تاريخ سياسي ثبت گرديد و موجب انزجار همه انسانهاي ديندار و صلح جو قرار گرفت .

امام جمعه هامبورگ همچنين خاطر نشان ساخت : البته هرگز نبايد به بهانه مخالفت با اين اعمال ضد انساني حقوق انسانهاي ديگر ناديده گرفته شده و مسلمانان را تحت فشار قرار داد . قطعاً اهانت به مقدسات ميليونها مسلمان نيز مورد انزجار همه انسانهاي صلح جو قرار خواهد گرفت .

حجت الاسلام قائم مقامي در بخش ديگري از خطبه هاي نمازجمعه اين هفته هامبورگ آزادي دروني را مقدمه آزادي بيروني و شرط لازم جهت تحقق آزادي نام برده و تصريح كرد : از جمله ضوابط آزادي بيان از نگاه اسلام مراعات ضوابط اخلاقي است يعني همگان در عين حالي كه در بيان عقايد و انديشه هاي خود آزاد مي باشند موظف هستند كه اصول اخلاقي را رعايت نموده و از توهين به ديگران و جريحه دار نمودن احساسات آنان بپرهيزند و هيچ كس حق ندارد به بهانه آزادي بيان ، به تحقير و توهين و هتك حرمت مقدساتي كه مورد احترام انسانهاست بپردازد .