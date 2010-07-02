تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با نوزدهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم ژوئیه سال 2010 میلادی.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* هلند - برزیل، ساعت 18:30، ورزشگاه نلسون ماندلا شهر پورت الیزابت
* اروگوئه - غنا، ساعت 23، ورزشگاه ساکرسیتی شهر ژوهانسبورگ
- دیدار رفت پلیآف لیگ دسته اول باشگاههای کشور ساعت 18 امروز بین تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
- در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال امروز رقابتهای زیر برگزار میشود:
گروه B:
* چین - ایتالیا
* صربستان - فرانسه
گروه C:
* فنلاند - روسیه
* مصر - آمریکا
- در ادامه یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان امروز در شهر ویگا اسپانیا، احسان نقیبزاده و مهران عسگری به ترتیب در اوزان اول و هفتم به مصاف رقیبان خود میروند.
- تیم ملی جودو کشورمان برای حضور در رقابتهای "گراند اسلم" روسیه امروز راهی شهر مسکو میشود.
نظر شما