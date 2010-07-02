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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و برگزاری دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با نوزدهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم ژوئیه سال 2010 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* هلند - برزیل، ساعت 18:30، ورزشگاه نلسون ماندلا شهر پورت الیزابت
* اروگوئه - غنا، ساعت 23، ورزشگاه ساکرسیتی شهر ژوهانسبورگ

- دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور ساعت 18 امروز بین تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

- در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال امروز رقابت‌های زیر برگزار می‌شود:
گروه B:
* چین - ایتالیا
* صربستان - فرانسه
گروه C:
* فنلاند - روسیه
* مصر - آمریکا

- در ادامه یازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان امروز در شهر ویگا اسپانیا، احسان نقیب‌زاده و مهران عسگری به ترتیب در اوزان اول و هفتم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- تیم ملی جودو کشورمان برای حضور در رقابت‌های "گراند اسلم" روسیه امروز راهی شهر مسکو می‌شود.

کد مطلب 1109961

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