تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با نوزدهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم ژوئیه سال 2010 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* هلند - برزیل، ساعت 18:30، ورزشگاه نلسون ماندلا شهر پورت الیزابت

* اروگوئه - غنا، ساعت 23، ورزشگاه ساکرسیتی شهر ژوهانسبورگ

- دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور ساعت 18 امروز بین تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

- در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال امروز رقابت‌های زیر برگزار می‌شود:

گروه B:

* چین - ایتالیا

* صربستان - فرانسه

گروه C:

* فنلاند - روسیه

* مصر - آمریکا

- در ادامه یازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان امروز در شهر ویگا اسپانیا، احسان نقیب‌زاده و مهران عسگری به ترتیب در اوزان اول و هفتم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- تیم ملی جودو کشورمان برای حضور در رقابت‌های "گراند اسلم" روسیه امروز راهی شهر مسکو می‌شود.