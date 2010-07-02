بن بست در مذاکرات تشکیل دولت عراق/ پیشنهاد حکیم منطقی است

"موفق الربیعی" از اعضای مطرح ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: متاسفانه مذاکرات میان ائتلاف ملی و دولت قانون برای انتخاب نامزد نخست وزیری هیچ پیشرفتی نداشته است.



وی اظهارات خود در گفتگو با برخی رسانه ها مبنی بر به بن بست رسیدن مذاکرات درباره تشکیل دولت جدید را تایید کرد.



الربیعی درباره علت به بن بست رسیدن مذاکرات گفت: ائتلاف ملی و دولت قانون، ائتلافی به نام اتحاد ملی را تشکیل داده اند، اما تاکنون نتوانسته اند درباره نامزد واحد برای نخست وزیری به توافق برسند، و اختلافات درباره اینکه چه کسی نامزد اتحاد ملی برای نخست وزیری باشد، همچنان پابرجاست.



وی گفت: تنها راه برای خروج از این بن بست، این است که گروههای ملی و دینی، منافع شخصی و حزبی و طایفه ای را کنار گذاشته و منافع ملی را در نظر بگیرد تا هر چه زودتر دولت وحدت ملی تشکیل شود.



الربیعی درباره پیشنهاد سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی درباره انتخاب نامزد توافقی اظهار داشت : معتقدم این پیشنهاد بسیار منطقی و حکیمانه است و برای تسریع در تشکیل دولت و فراهم کردن امنیت و خدمات برای ملت عراق، این پیشنهاد باید مورد توجه قرار گیرد.



وی درباره پیش بینی خود از تشکیل دولت جدید عراق گفت: اعتقاد دارم ضرورت دارد تا گروههای عراقی هر چه سریعتر دولت جدید را تشکیل دهند، اما پیش بینی من این است که این مسئله به سرعت حل نخواهد شد.



عضو ائتلاف ملی عراق درباره درخواست کمک از کشورهای همسایه در ارتباط با تشکیل دولت جدید اظهار داشت : نه دولت عراق و نه گروههای سیاسی هیچ یک از کشورهای منطقه برای تشکیل دولت جدید کمک نخواسته اند.



موفق الربیعی بار دیگر خاطر نشان کرد : دخالت منطقه ای و بین المللی سبب پیچیده تر شدن اوضاع عراق خواهد شد و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.