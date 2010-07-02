ایران با روسیه وچین مذاکره کند / اعتمادسازی شرط اول باشد

سعد الله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص شرایط مذاکره با غرب، اظهار داشت: از قبل مشخص بود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های جداگانه ای که در کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مورد پیگیری قرار گرفت واکنش نشان می دهد.

وی افزود: در حقیقت اقدام یکجانبه غرب علیه پرونده هسته ای ایران حق اقدام متقابل را برای ایران در عرصه افکار عمومی ایجاد می کرد بر این اساس رئیس جمهور در سخنان اخیر خود به این مسائل اشاره و شرایطی را برای گفتگوهای مجدد با کشورهای عضو گروه 1+5 مطرح کرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی با بیان اینکه ایران تعداد کشورهای مذاکره کننده را از 6 کشور به 9 کشور توسعه داد بطوریکه ایران - برزیل و ترکیه را نیز به جمع کشورهای 1+5 اضافه شد، گفت: عملا تاریخ مصرف گروهی به نام 1+5 توسط احمدی نژاد پایان یافته تلقی شد.

وی با بیان اینکه از امروز با فرمول جدیدی تحت عنوان گروه 4+5 مواجه هستیم، گفت: درحال حاضر توازنی در تعداد کشورهای مذاکره کننده ایجاد شده و این به تقویت موضع ایران در این ماجرا منجر خواهد شد.

زارعی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در مورد به تعویق افتادن زمان مذاکره با غرب نیز گفت: سخنان رئیس جمهور در خصوص به تعویق انداختن زمان مذاکرات با غرب نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از نظر زمان و متن مذاکره ابتکار عمل را در دست دارد.

وی اضافه کرد: اما در عین حال باید این نکته را مد نظر قرار داد که ظرفیت افکار عمومی در ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که رئیس جمهور اعلام کردند در واقع احمدی نژاد با تخفیف احساسات ملی و میانگین گرفتن این احساسات منتی را بر غرب گذاشت تا باب مذاکره باز باشد و گرنه در سطح افکار عمومی ایرانیان مذاکره با 1+5 موضوعی تمام شده تلقی می شود.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه با اشاره به مواضع اخیر روسیه وچین در قبال تهران تصریح کرد: معتقدم ایران نباید با روسیه و چین که بار دیگر با کشورهای صادر کننده قطعنامه 1929 همراهی کردند پای میز مذاکره بنشیند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دو نکته معطوف به متن داشتند که یک نکته آن مربوط می شد به اینکه کشورهای صادر کننده قطعنامه بایستی موضع روشن خود را در مورد تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی اعلام کنند، و نکته دیگر اینکه این کشورها پایبندی عملی خود را به "ان.پی.تی" نشان دهند زیرا قطعنامه 1929 با نادیده گرفتن روح و مفاد "ان.پی.تی" صادر شده است.

زارعی این سخنان احمدی نژاد را نوعی تحقیر کردن غرب ارزیابی کرد وگفت: در این اظهارات اشاره به عدم پایبندی غرب به "ان.پی.تی" بیانگر این مسئله مهم بود که جمهوری اسلامی ایران هیچ اشتیاقی برای مذاکره با گروه 1+5 یا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل ندارد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه با تاکید براینکه این مذاکرات باید برمبنای عدم اعتماد آغاز شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با صراحت اعلام کند که به هیچ وجه به کشورهای صادر کننده قطعنامه اعتمادی ندارد.

زارعی با بیان اینکه طبق گزارش آمانو ایران همکاری لازم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده بود و بازرسان آژانس نیز هیچ انحرافی مشاهده نکرده اند، گفت: بنابراین صدور قطعنامه 1929 بیانگر این است که فعالیتهای اعتمادسازی ایران برای کشورهای عضو شورای امنیت به نتیجه نرسیده است و متاسفانه کشورهای غربی علیرغم گزارش روشن آژانس به رویه غیر قانونی روی آورده اند.

وی در پایان تصریح کرد: اکنون باید کشورهای درخواست کننده مذاکره با ایران اعتمادسازی کنند واعتماد ملت ایران را جلب کنند در غیر این صورت مذاکره در فضای بی اعتمادی صورت خواهد گرفت و هیچ نتیجه مثبتی هم دربرنخواهد داشت.