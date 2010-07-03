نرخ تعرفه پارکینگهای عمومی در قزوین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سید مهدی همدانی صبح شنبه در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: یکی از اقداماتی که در سال جاری مورد توجه قرار گرفت، قیمتگذاری پارکینگ‌های عمومی شهر بود که شهرداری نظارتی بر آنها ندارد.



همدانی افزود: در پارکینگ‌هایی که شهرداری بر آنها نظارت ندارد نرخ‌ها نیز خارج از حیطه شهرداری است اما با بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در تمام شهرهای بزرگ، قیمت ‌گذاری و نظارت بر پارکینگ‌‌های زیرنظر و یا پارکینگ‌هایی که توسط بخش خصوصی احداث شده است، توسط شهرداری صورت می‌گیرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به اهمیت ایجاد انگیزه برای توسعه پارکینگ‌های عمومی و جبران هزینه‌های فیزیکی و عملکردی، نرخ تعرفه پیشنهادی استفاده از پارکینگ‌های عمومی تحت نظارت و یا بهره ‌برداری شهرداری قزوین تعیین شده است.



همدانی گفت: بر این اساس قیمت ورودی پارکینگ‌های عمومی تحت نظارت شهرداری در سال جاری برای یک ساعت برای خودروهای سواری سه هزار ریال، کامیونت و مینی‌بوس پنج هزار ریال و موتورسیکلت ‌هزار ریال است.



به گفته همدانی همچنین به ازای هر نیم ساعت بعد از یک ساعت برای خودروهای سواری، کامیونت و مینی‌بوس و موتورسیکلت به ترتیب ‌هزار و 500 ریال، دو هزار ریال و 500 ریال هزینه دریافت خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یاداورشد: هزینه توقف هشت ساعته نیز در این پارکینگ‌ها برای خودروهای سواری 15 هزار ریال، کامیونت و مینی بوس 25 هزار ریال و موتورسیکلت 5 هزار ریال و هزینه توقف 24 ساعته نیز برای خودروهای سواری 30 هزار ریال، کامیونت و مینی‌بوس 50 هزار ریال و موتورسیکلت 10 هزار ریال تعیین شده است.



وی در ادامه با اشاره به مکانیزه کردن طرح کارت پارک افزود: از هر مکان برای کارت پارک هر روز 10 هزار تومان درآمد کسب می‌شود.

همدانی خاطرنشان کرد: طرح مکانیزه کردن کارت پارک برای نخستین بار در شهر بابل اجرا شد و در قزوین نیز به عنوان نخستین مرکز استان این کار اجرا می‌شود که در این طرح، کارت هوشمندی در اختیار راننده قرار می‌گیرد که از این کارت به جای پول نقد استفاده می‌شود و پارکبان با دستگاهی هزینه پارک را از کارت راننده کم می‌کند.



وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح 820 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است که در مدت یک سال این هزینه از محل درآمدهای پیش بینی شده تامین خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تأکید کرد: برای این کارت‌ها و این طرح لایه‌های ایمنی هم پیش‌بینی شده است تا از سوء‌‌استفاده برخی افراد نیز چلوگیری شود.

در پایان این جلسه نرخ تعرفه پیشنهادی برای پارکینگ‌های عمومی تحت نظارت شهرداری در سال 89 و اجرای طرح مکانیزه کرده کارت پارک در قزوین به تصویب اعضای شورای شهر قزوین رسید.