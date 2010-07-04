عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات و مسائلی که در زمینه عدم فراهم شدن زمینه های لازم تشکیل تعاونیهای سهامی عام سرمایه گذاری استانی گفت: در این زمینه بر اساس استفساریه ای که ارائه شد، نظر مجلس تغییر کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی تعاونیها با اشاره به اینکه در ابتدا نظر مجلس بر ایجاد شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری استانی بدون تعاونی بوده است و از این طریق احتمال حذف تعاونیها وجود داشت، اظهار داشت: کمیسیون اصل 44 مجلس به تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی بدون قید " تعاون" رای نداد.

غریب رضا تصریح کرد: هم اکنون به دلیل قانونی بودن شرایط ورود تعاونیها به عرصه های سرمایه گذاری و تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری در استانها موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است، افزود: مجلس بررسی موضوع مربوط به تعاونیها را به زمان دیگری موکول کرده است.

ایجاد تعاونیهای سهامی عام سرمایه گذاری در برخی استانها

وی بیان داشت: البته در این رابطه هم اکنون در برخی از استانها شرکتهای تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری تشکیل و شروع به کار کرده است ولی به دلیل مطرح شدن موضوعات مربوط به عدم رای مجلس به ورود تعاونیها در این عرصه، هم اکنون از سرعت کار کاسته شده و برنامه دیگر استانها نیز با کندی پیش می رود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون همچنین از حضور نمایندگان وزارت تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس برای پیگیری موضوعات مربوط به برنامه پنجم توسعه در حوزه تعاون خبر داد و گفت: از طریق حضور در کمیسیونهای مجلس، موضوعات مربوط به تعاونیها را در برنامه پنجم دنبال می کنیم.

به گفته غریب رضا، از این طریق و در صورت لزوم مسائل مربوط به فراهم شدن زمینه های قانونی برای رشد و توسعه تعاونیها و همچنین اظهار نظرهای کارشناسی دنبال می شود.

به گزارش مهر، محمدعباسی وزیر تعاون نیز در گفتگو با مهر اظهار نظرهایی که در برخی موارد برای عدم رای مجلس به تشکیل تعاونیهای سهامی عام سرمایه گذاری استانها شده بود را رد کرد و گفت: در این خصوص مجلس نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.

وزیر تعاون تاکید کرد: موضوعات مربوط به فراهم شدن زمینه های رشد و توسعه تعاونیها در اصل 44 قانون اساسی به صراحت بیان شده است و دستگاههای مختلف به سهم خود موظف به فراهم کردن این شرایط هستند.