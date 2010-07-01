به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مدیرعامل شرکت سپیدنام زاگرس عصر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از این شرکت واقع در شهرک صنعتی سامان اظهار داشت: شرکت سپیدنام زاگرس نخستین و بزرگترین تولیدکننده اتصالات گازی جدید و مدرن در کشور به شمار می‌رود.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای احداث این واحد تولیدی را بیش از 60 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از 26 میلیارد ریال از این اعتبار از محل منابع بانک صادرات این استان به صورت تسهیلات تأمین شده است.

غلامی میزان تولید سالانه شرکت را شش هزار و 500 تن برشمرد و افزود: امیدواریم با اقدامات و پیگیری‌های لازم طی مدت دو ماه آینده به ظرفیت واقعی تولید دست یابیم.

مدیرعامل شرکت سپیدنام زاگرس تصریح کرد: شرکت سپیدنام زاگرس باتوجه به تحریم‌های موجود تنها تأمین کننده اتصالات گازی با روش جدید در کشور محسوب می‌شود که سیستم کل ادارات کشور و استان‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

غلامی مساحت کل این واحد صنعتی را بیش از پنج هزار و 500 مترمربع با زیربنای سه هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: این واحد از 22 خط تولید فول اتوماتیک برخوردار است.

وی میزان اشتغالزایی این شرکت را بیش از 80 نفر عنوان کرد و گفت: برهمین اساس در صورت دو شیفت شدن این شرکت در شش ماه آتی ظرفیت اشتغالزایی آن به بیش از 120 نفر افزایش خواهد یافت.

غلامی سرعت و توان بالا در تولید و تحویل کالای بسیار مرغوب به مشتری را از مهم‌ترین اهداف این شرکت در راستای پویایی و کسب موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی برشمرد و افزود: ارتقای کیفیت تولیدات کالا بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی، تحویل به هنگام کالای درخواستی مشتری، تأمین نظرات، خواسته‌ها و در نهایت رضایت مشتریان، بهبود مستمر و پیوسته سیستم کیفیت تولید انواع شیرآلات از دیگر اهداف موردنظر این شرکت است.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید در قالب برنامه پنجم توسعه انجام دهد حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی است.