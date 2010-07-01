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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

در چهارمحال و بختیاری؛

بزرگترین واحد تولیدکننده اتصالات گازی مدرن در کشور به بهره‌برداری رسید

بزرگترین واحد تولیدکننده اتصالات گازی مدرن در کشور به بهره‌برداری رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شرکت سپیدنام زاگرس بزرگترین تولیدکننده اتصالات گازی مدرن در کشور با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران این استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مدیرعامل شرکت سپیدنام زاگرس عصر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از این شرکت واقع در شهرک صنعتی سامان اظهار داشت: شرکت سپیدنام زاگرس نخستین و بزرگترین تولیدکننده اتصالات گازی جدید و مدرن در کشور به شمار می‌رود.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای احداث این واحد تولیدی را بیش از 60 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از 26 میلیارد ریال از این اعتبار از محل منابع بانک صادرات این استان به صورت تسهیلات تأمین شده است.

غلامی میزان تولید سالانه شرکت را شش هزار و 500 تن برشمرد و افزود: امیدواریم با اقدامات و پیگیری‌های لازم طی مدت دو ماه آینده به ظرفیت واقعی تولید دست یابیم.

مدیرعامل شرکت سپیدنام زاگرس تصریح کرد: شرکت سپیدنام زاگرس باتوجه به تحریم‌های موجود تنها تأمین کننده اتصالات گازی با روش جدید در کشور محسوب می‌شود که سیستم کل ادارات کشور و استان‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

غلامی مساحت کل این واحد صنعتی را بیش از پنج هزار و 500 مترمربع با زیربنای سه هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: این واحد از 22 خط تولید فول اتوماتیک برخوردار است.

وی میزان اشتغالزایی این شرکت را بیش از 80 نفر عنوان کرد و گفت: برهمین اساس در صورت دو شیفت شدن این شرکت در شش ماه آتی ظرفیت اشتغالزایی آن به بیش از 120 نفر افزایش خواهد یافت.

غلامی سرعت و توان بالا در تولید و تحویل کالای بسیار مرغوب به مشتری را از مهم‌ترین اهداف این شرکت در راستای پویایی و کسب موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی برشمرد و افزود: ارتقای کیفیت تولیدات کالا بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی، تحویل به هنگام کالای درخواستی مشتری، تأمین نظرات، خواسته‌ها و در نهایت رضایت مشتریان، بهبود مستمر و پیوسته سیستم کیفیت تولید انواع شیرآلات از دیگر اهداف موردنظر این شرکت است.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید در قالب برنامه پنجم توسعه انجام دهد حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی است.

کد مطلب 1110052

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