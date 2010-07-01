زیرساختهای بخش بازرگانی خارجی در کردستان کامل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت بازارچه سیرانبند بانه اظهار داشت: هرچند که در طول چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه بازرگانی خارجی و افزایش سهم استان در بخش تجارت صورت گرفته است ولی متاسفانه هنوز هم زیرساختهای این بخش کامل نیست.

وی ادامه داد: استان کردستان به دلیل داشتن 227 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و بازار بکر این کشور به ویژه منطقه اقلیم کردستان می تواند در حوزه تجارت خارجی به یکی از مناطق ویژه کشور تبدیل شود ولی همچنان زیرساختهای لازم برای اجرایی کردن این امر مهم در استان کامل نیست و باید تمامی دستگاه های دولتی در این راستا تلاش و پیگیری جدی را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: مهمترین امر در راستای توسعه بازرگانی خارجی در استان کردستان، داشتن نگاه کلان و فرابخشی به این موضوع است و در ادامه باید زمینه برای افزایش نقش و مشارکت بخشهای خصوصی و تشکلهای فعال در حوزه تجارت و مبادلات مرزی در استان بیش از گذشته فراهم شود.

اسراری با اشاره به برنامه های سازمان بازرگانی در راستای افزایش مبادلات مرزی و صادرات کالا به کشور عراق، بیان داشت: حمایت از تشکلهای بخش خصوصی فعال در این حوزه در کنار ایجاد تسهیلات و شرایط آسان برای صادرات و واردات کالا از جمله برنامه های مهم ما برای افزایش مبادلات مرزی با کشور عراق به شمار می رود.

وی به سابقه طولانی شهرستان بانه در حوزه صادرات کالا اشاره کرد و افزود: شهرستان بانه از گذشته دور تاکنون در حوزه صادرات کالا یکی از مناطق ویژه استان کردستان بوده و امروز نیز باید با توجه به پتانسیلهای بسیار خوب در این حوزه سهم این شهرستان را با توجه به وجود بازارچه سیرانبند در بخش صادرات کالا و مبادلات مرزی افزایش دهیم.

در ادامه این جلسه که با حضور نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل گمرکات استان، مدیرکل راه و ترابری کردستان، فرماندار شهرستان بانه و جمعی از مسئولان شهرستان به همراه فعالان اقتصادی و بازرگانی برگزار شد، مهمترین موانع پیشروی توسعه مبادلات مرزی از طریق بازارچه سیرانبند بانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.