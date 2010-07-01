به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شامگاه چهاشنبه طی مراسمی در تالار پتروشیمی تبریز، از زحمات سرتیپ محمدعلی نصرتی تقدیر و سردار سرتیپ مسعود خرم نیا به عنوان رئیس پلیس جدید آذربایجان شرقی منصوب شد.

سرتیپ محمدعلی نصرتی حدود چهار سال به عنوان فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی مشغول به کار بود و طی این مدت روابط مناسبی با اهالی فرهنگ و هنر به ویژه خبرنگاران داشت.

سردار سرتیپ مسعود خرم نیا نیز پیش از این در سمت های مختلفی از جمله جانشینی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی خدمت کرده است.

سرتیپ نصرتی به سمت فرمانده انتظامی آذربایجان غربی منصوب شده است.