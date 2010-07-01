به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر حمید صرامی در همایش "نهضت فراگیر اجتماعی و پیشگیری اولیه از اعتیاد با تأکید بر رویکرد دینی" که شامگاه چهارشنبه در سالن اجتماعات مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، قرن بیست و یکم را عصر سرعت و فرصت نامید و گفت: در این عصر بشریت هر 70 روز یکبار با یک پدیده در عرصه فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی روبرو می‌شود.



وی همچنین قرن حاضر را عصر نبردهای فرهنگی نامید که در آن والدین، مدیران و مسئولان با پنج مؤلفه اصلی مواجه هستند و افزود: در عصر کنونی هر روز نسبت به روز قبل دامنه آسیب‌های اجتماعی در حال گسترش است و ما در دنیای مدرنیته امروز با دو هزار گونه از مواد مخدر روبرو هستیم که حتی کارشناسان نیروی انتظامی نیز با برخی از آنها آشنایی ندارند و 16 هزار سایت مدام نحوه تولید و شیوه مصرف این مواد را به جوانان آموزش می دهند.



دکتر صرامی در خصوص مؤلفه بعدی قرن بیست و یکم اظهار داشت: در قرن بیست و یکم خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، شهر، کوچه، محله و روستا را نشانه گرفته‌اند و در این نشانه روی هوشمندانه به دنبال آن هستند تا هیچ جای امنی را برای فرزندان ما باقی نگذارند.



وی تضعیف ریشه‌های کهن یعنی سنت، مذهب و خانواده و در کنار آنها اخلاق و ادب را مؤلفه دیگر قرن حاضر عنوان کرد و در خصوص سایر مؤلفه‌ها بیان داشت: ایجاد یک فریب فرهنگی و انتقال باورهای غلط مثل رهایی از استرس و افزایش قوای جنسی با مصرف مواد مخدر به نوجوانان و جوانان و سیستم خستگی ناپذیر مافیای مواد مخدر که هر روز به تولید و سلول افزایی مشغول است از جمله مؤلفه‌های دیگر این قرن به شمار می‌روند.



مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست چمهوری ادامه داد: پنج مؤلفه مذکور موجب ایجاد و تقویت روحیه کنجکاوی، ماجراجویی، تنوع طلبی، لذت جویی و جستجو برای رهایی از استرس و اضطراب در نوجوانان و جوانان شده است.



وی در ادامه در خصوص آمار علل گرایش نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مواد مخدر در کشور گفت: از میان کسانی که وارد دالان مواد مخدر شده‌اند 13.2 درصد برای تفریح و سرگرمی، 18.4 درصد برای دستیابی به لذت، 16.8 درصد برای رهایی از استرس و 22.8 درصد به منظور ارضای حس کنجکاوی به سمت مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کرده‌اند.



والدین مهارت‌های ارتباطی با فرزندان را یاد بگیرند



صرامی با بیان اینکه 55 درصد از والدین بعد از گذشت پنج سال از اعتیاد فرزندان خود با خبر می‌شوند، اظهار داشت: برای اینکه فرزندان خود را تا حد زیادی در مقابل مصرف مواد مخدر مصون کنیم باید والدین از مهارت‌های ارتباطی آگاهی داشته باشند و با ارتباطی نزدیک و چهره به چهره با فرزندان خود ارتباط صمیمی برقرار کنند و در این رابطه صمیمی مهارت‌های زندگی، طریقه مواجهه با مشکلات اجتماعی و شکست‌ها، آشنایی با انواع مواد مخدر و تقویت روحیه امید، خودباوری، اعتماد به نفس، طریقه صیانت از خود در برابر مسائل جنسی، خویشتن داری، خود کنترلی و ... را آموزش دهند و برای اوقات فراغت فرزندان در خانواده مدلی را تعریف کنند.



وی تقویت باورهای دینی را یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در پیشگیری جوانان در گرایش به مصرف مواد عنوان کرد و گفت: برای حفظ آرامش، خود کنترلی، دوری از پرخاشگری و افزایش امید باید یاد و ذکر خدا را در فرزندان خود تقویت کنیم.