بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه به آن چیزی که در اردوی کردان مدنظرمان بود رسیدیم و دست پر به تهران بازگشتیم. با اضافه شدن فرهاد مجیدی و آمدن محمد محمدی دیگر مشکلی در استقلال نمی بینم. البته همچنان به دنبال یک یا دو بازیکن دیگر هستیم تا استقلال 89 را کامل کنیم.

مربی استقلال در رابطه با میزان آمادگی بازیکنان جدید گفت: میلاد میداودی و ایمان مبعلی باید کمی بیشتر کار کنند، جواد شیرزاد از روز اول با تیم بوده و نسبت به سایر نفرات جدید آماده‌تر است و فرزاد آشوبی هم علاوه بر تمرین با تیم، به صورت انفرادی تمرین می کند. دسوزا دیگر بازیکن تازه وارد ما نیز طی سال‌های اخیر نشان داده جزء بهترین خارجی‌های لیگ است و توانایی بازی در چند پست را دارد. در حال حاضر این بازیکن هم شرایط خوبی دارد.

بهتاش فریبا با بیان اینکه سفرش به برزیل برای جذب بازیکن لغو شده است، تصریح کرد: قرار بود برای جذب بازیکن شخصا به برزیل بروم اما به دلیل فرصت کمی که در اختیار داریم این سفر لغو شد. ضمن اینکه یک بازیکن برزیلی طی روزهای آینده به ایران می آید تا در تمرینات شرکت کند.

وی با اشاره به حضور بازیکنان امید استقلال در اردوی کردان گفت: هم من و هم آقای مظلومی به جوان‌ها اعتقاد داریم. این بازیکنان اگر بتوانند خودشان را تحمیل کنند در طول فصل حتما در ترکیب تیم قرار می گیرند. به عنوان مثال ما در پست خسرو حیدری، مهرشاد مومنی را داریم که اگر خودش را ثابت کند، از او استفاده خواهیم کرد. فوتبال برای جوان‌هاست و ما برای پیشرفت باید از این نفرات استفاده کنیم.

مربی آبی پوشان تهرانی در پایان با اشاره به تمدید قرارداد فرهاد مجیدی، حضور مجدد این بازیکن را به عنوان بازیکن بزرگتر در این تیم لازم دانست و از این اتفاق ابراز خوشحالی کرد.