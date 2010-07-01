35 جایگاه سی ان جی در استان کرمانشاه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال الدین مراد صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از دومین جایگاه گاز سی ان جی در سه راهی نهاوند، گفت: با راه اندازی این جایگاه تعداد جایگاه های سی ان جی در استان به 35 جایگاه خواهد رسید.

وی میزان اعتبار هزینه شده این طرح را شش میلیارد و 800 میلیون ریال از محل تسهیلات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد وگفت: این طرح با زیر بنای هزار و280 متر مربع احداث و دارای دو سکو و چهار نازل و یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 750 متر مکعب قادر است در یک ساعت شارژ 50 دستگاه خودرو و در شبانه روز هزارو200 دستگاه خودرو را تامین نماید.

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه خاطرنشان کرد:در این شهرستان تعداد دو جایگاه فعال و سه جایگاه نیز با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال انجام است که بزودی افتتاح خواهد شد.

در مراسم افتتاح این جایگاه سی ان جی که در مسیر اصلی جاده تهران کرمانشاه واقع شده، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات و نهادهای محلی شهرستان کنگاور نیز حضور داشتند.