دولت ایتالیا خواستار لغو قانون عدم نصب صلیب در مدارس دولتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ای کی آی، پرونده عدم نصب صلیب در مدارس دولتی از سوی سویلی لاتسی یک مادر ایتالیایی به جریان افتاد که اعتقاد دارد فرزندان وی براساس قانون اساسی ایتالیا حق دارند از یک آموزش سکولار برخوردار شوند.

در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه استراسبورگ با ادعای این زن موافقت کرد و اظهار داشت که والدین باید بتوانند فرزندان خود را همانطور که دوست دارند بزرگ کنند.

دادگاه نیز اعلام کرد که نصب صلیب در کلاسهای درس حق والدین را نقض کرده و با اصل آزادی دینی منافات دارد.

این دادگاه حکم داد: نصب اجباری نمادهای یک دین خاص در ساختمانهایی که از سوی مقامات دولتی استفاده می‌شود حق والدین را برای آموزش فرزندان خود بر طبق اعتقاداتی که می‌خواهند آنها داشته باشند نقض می‌کند.

پیروزی لاتسی خشم واتیکان و رهبران سیاسی ایتالیا را که دارای اکثریت جمعیت کاتولیک است برانگیخت. واتیکان اعلام کرد که از صدور این حکم شگفت‌زده شده است و یک سیاستمدار نیز این حکم را شرم‌آور توصیف کرد.

دولت از نصب صلیب در مدارس عمومی به عنوان یک نماد سنتی که فراتر از ریشه‌های مسیحی این کشور است حمایت کرد.

در حالی که مذهب کاتولیکیسم مذهب غالب در ایتالیا است، قانون سال 1948 تصریح کرده است که این مذهب دین رسمی کشور نیست.

به گزارش مهر، درمیان این بحثها، مخالفتها و حکمها در رابطه با نصب صلیب در مدارس به‌عنوان یک نماد دینی، سنتی و یا تاریخی یک نکته به ذهن متبادر می‌شود که آن مسئله حجاب دانش‌آموزان و آموزگاران در مدارس است، مسئله‌ای که غرب تلاش می کند با زدن برچسب نماد دینی با آن به مبارزه برخیزد اما زمانی که مسئله نماد دینی صلیب مطرح می‌شود بسیاری علیه آن موضع‌گیری کرده و آن را رویکرد ضد دین و تجلیات دینی در جامعه تلقی می‌کنند.

حقیقت امر اینجاست که به رغم اینکه بسیاری تلاش می‌کنند حجاب مسلمانان را یک نماد دینی توصیف کرده و در کنار سایر نمادهای دینی مشهود بودن آن را ممنوع کنند، اسلام حجاب را به هیچ عنوان یک نماد دینی تلقی نکرده و رعایت آن را بر زن مسلمان واجب می‌داند، اما بسیاری از همین شخصیتها خود اذعان می‌کنند که تصلیب نماد دینی است.

براساس قانونگذاری در مدارس کشورهایی چون فرانسه نمادهای دین در مدارس ممنوع اعلام شده‌اند اما عدم درک صحیح تعالیم اسلام همواره مشکلاتی را پیش روی مسلمانانی که در اقلیت زندگی می‌کنند به وجود آورده است.