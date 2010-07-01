نخستین مرکز آموزش خلبانی و هوانوردی در فرودگاه رشت آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت را یکی از فرودگاههای قدیمی و باسابقه کشور دانست و گفت: مردمان این خطه همواره استفاده از خطوط هوایی را مورد توجه قرار داده و با تکنولوژیهای روز دنیا آشنا هستند و امکانات و خدمات را به خدمت گرفته اند.

روح الله قهرمانی چابک افزود: فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت یکی از نقاط و استراتژیک در مسیر پروازهای عبوری کشورهای منطقه و اروپایی است.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به توانمندی و پتانسیلهای موجود در استان، ایجاد کانون پروازی در رشت یکی از برنامه های اساسی است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به نقش مهم فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در منطقه خاطرنشان کرد: استان گیلان نقطه تماس ایران با اروپا و کشورهای آسیای میانه و آبهای آزاد از طریق ولگادن است واز ایام گذشته گیلانیان با کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپایی ها داد و ستد داشتند.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور توسعه زیرساختها استان گفت: وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی، ساخت راه آهن با ظرفیت جابجایی 10 میلیون تن کالا ، بهره برداری از آزاد راه رشت - قزوین و توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل بعنوان کانون پروازی منطقه، آینده درخشانی را برای استان رقم می زند.

قهرمانی برخورداری ازفرودگاه و امکانات مجهز را بیانگر توسعه در هر منطقه دانست و اظهار داشت: در سالهای اخیر با راه اندازی و بکارگیری سیستمهای جدید کمک ناوبری، واحد مخابرات هواپیمایی و سیستم کمک ناوبری تحولاتی شگرف در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بوجود آمده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت و اهمیت ایجاد مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی در گیلان افزود: باتوجه به استعداد و علاقه جوانان گیلانی به آموزش خلبانی و علوم هوانوردی ایجاد مرکز آموزش به منظور تأمین نیروی انسانی با تجربه بسیار ضروری است.

استاندار گیلان درادامه با بیان اینکه در استان هرگونه حمایت برای گسترش و فعالیت اینگونه مراکز فراهم است، اظهار امیدواری کرد: با پتانسیلهای موجود و حمایتهای همه جانبه توسعه و پیشرفت علوم خلبانی و هوانوردی در استان افزایش یابد.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت نیز در این مراسم گفت: در حال حاضربیش از 40 سال از بازگشایی فرودگاه رشت در این منطقه می گذرد و منطقه فعلی دارای بهترین موقعیت و ظرفیت برای فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت است.

عباس رحمتیان افزود: فرودگاه سردار جنگل رشت دردوران دفاع مقدس با امداد رسانی هوایی و در زمان زلزله سال 69 رودبار و بارش برف سال 86 توانست خدمات رسانی مطلوبی را ارائه کند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت همچنین از آغاز بکار اولین باشگاه خلبانی خبرداد و یاد آورشد: جوانان گیلانی با ثبت نام در این مرکز می توانند علوم هوانوردی و خلبانی را آموزش و گواهینامه های لازم را دریافت کنند.