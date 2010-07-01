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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

طی سه ماه اخیر؛

سه تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد

سه تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در سه ماه نخست امسال سه هزار و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان کشفیات صورت گرفته نسبت به مدت مشابه سال قبل 1500 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: پدیده اعتیاد پدیده ای است که نه مرز را می شناسد و نه مذهبی و غیر مذهبی بودن، در واقع این پدیده را می توان از اصلی ترین معضل آسیب های اجتماعی نام برد که متأسفانه علیرغم تمام تلاش مسئولین هنوز نتوانسته ایم این معضل اساسی را ریشه کن کنیم.

محمدی یگانه با بیان این که پدیده اعتیاد از اصلی ترین معضل در آسیب های اجتماعی محسوب می شود که ممکن است هر فردی را گرفتار کند، اظهارداشت: در استان بوشهر با توجه به دوری از مرز و متدین بودن مردم هنوز هم مشکل مصرف و انتقال مواد افیونی نداریم.

وی هدف اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری را شناسایی و انهدام سرشاخه های اصلی توزیع کننده موادمخدر در استان عنوان کرد و گفت: استقبال جوانان نسبت به موادمخدر صنعتی که در لابراتوارهای افغانستان و پاکستان تهیه می شود یکی از اصلی ترین دغدغه های پلیس در راستای مبارزه با مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از ایجاد 17 مرکز ترک اعتیاد در سطح استان خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم در سال جدید چندین مرکز درمانی دیگر نیز راه اندازی کنیم.

وی پشگیری از اعتیاد را یکی از مهمترین موضوع آموزشی پلیس بوشهر برشمرد و خاطرنشان کرد: پلیس بوشهر با همکاری آموزش و پرورش این استان در سال تحصیلی گذشته بیش از صدها کلاس و نمایشگاه را در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با معضلات آن در سطح جوانان و نوجوان برگزار کرد.

کد مطلب 1110114

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